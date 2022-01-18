Survivor All-Star 2022 4.Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 2022 18 Ocak 2022 İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Survivor All Star, 18 Ocak 2022 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Nefes kesen parkurları ile TV8 ekranlarındaki yerini almaya başlayan Survivor All-Star 2022 yarışması, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Sürgün kampı uygulaması ile yarışı daha da heyecanlı hale getiren Survivor All-Star 2022 yarışmasında bu hafta sürgün kampında kalacak olan üç isim de netleşmiş bulunuyor. Peki, Survivor All-Star 2022 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All-Star 2022 3. bölümde neler oldu? İşte, Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yapımlarından biri olan Survivor All-Star 2022 yarışması, heyecanlı formatı ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu haftaki dokunulmazlık oyunlarını tamamlamış olan Survivor All-Star 2022 yarışması, eleme potasını da netleştirmiş bulunuyor. Hafta boyunca TV8 ekranlarındaki yerini alan Survivor All-Star 2022 yarışması, saat 20.00’da seyircisiyle buluşuyor.

Survivor All-Star 2022 3. Bölümde Neler Oldu?

Ekranlardaki yerini en son 17 Ocak 2022 Pazartesi günü alan Survivor All-Star 2022 yarışması, 3. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Survivor All-Star 2022 yarışmasının son bölümünde; yapılan yarışma haftanın son dokunulmaz oyunu nefes kesen bir mücadelenin ortaya çıkmasını sağladı. Önce ünlüler ve gönüllüler takımının kadınlarını parkura çıkaran Survivor All-Star 2022 yarışması, üç etaplı bir yarışa tanıklık etti. Kadınlar ve erkeklerin 1-1’lik berberliği sağladığı Survivor All-Star 2022 yarışmasının son bölümünde Dominik Cumhuriyeti’nde yapılan best of yarışı ile birinci belirlendi. Haftanın son dokunulmazlığını kazanan ünlüler takımı, bu haftaki ilk yarışlarını da kazanmış oldu. Bunun üzerine eleme adaylarını belirlemek için konseyde bir araya gelen gönüllüler takımı, yaptığı oylama ile potaya Gizem’i gönderdi.

Survivor All-Star 2022 4. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Birsen, Sercan ve Gizem’in sürgün kampında yaşamına devam ettiği Survivor All-Star 2022 yarışması, bugün 4. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Birbirinden zorlu parkurları ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Survivor All-Star 2022 yarışması, orijinal yarışları ile ekranlardaki yerini alacak. Ödül oyunu için toparlanacak olan Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alacak.