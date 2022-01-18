- 18 Oca 2022 - 23:28

Esra Erol'da 18 Ocak 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2022 Salı ATV Canlı İzle!

Esra Erol 18 Ocak 2022 canlı izle, Esra Erol son bölüm izle sorgularına karşılık sizler için hazırladığımız Esra Erol’da makalesine göz gezdirebilirsiniz. Makalemiz üzerinden tüm detayları eksiksiz bir şekilde görebilir, Esra Erol 18 Ocak 2022 tarihli yayını canlı izleyebilir, son bölümü de görebilirsiniz. Tüm detaylar için haberimizin devamına, link ve videolara göz atmanızı öneriyoruz. İşte Esra Erol 18 Ocak 2022 son bölüm… Neler oldu? Olaylar neler?

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Esra Erol 18 Ocak 2022 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Farklı yaşam öyküleri ile tüm gözleri üzerine çeviren yapımlardan biri olan Esra Erol’da programı, yeni bir yayın için geri sayıma başlıyor. Her bölümünde çok konuşulan yüzleşmelere ev sahipliği yapan Esra Erol’da programı, bu kez iddialı yaşam öyküleriyle seyircisinin karşısına çıkıyor. Peki, Esra Erol’da programı 18 Ocak gündemleri neler olacak? Esra Erol’da programı 17 Ocak’ta neler oldu, hangi gündemler konuşuldu? İşte Esra Erol'da hakkındaki tüm detaylar...

Farklı bir format ile tüm gündüz kuşağı izleyicisini etkisi altına alan Esra Erol’da programı, yeni bir haftaya da başlamış bulunuyor. Kamusal arabuluculuk görevini üstlenen Esra Erol’da programı, hafta içi her gün saat 16.20 ATV ekranlarındaki yerini alıyor.

Esra Erol’da Programı 17 Ocak’ta Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?

Ekranlardaki yerini en son 17 Ocak 2022 Salı günü alan Esra Erol’da programı, merak ile takip edilen konuklarının yaşam hikayelerini anlatmaya devam etti. Esra Erol’da programının son bölümünde; Ziyattin Bey ve Seval Hanım son kez yüzleşti. Eşinin kendisini Erol Bey için terk edip, çocuklarıyla birlikte ortadan kaybolması nedeniyle programa gelen Ziyattin Bey, eşi ile anlaştığını ve boşanmaya karar verdiğini söyledi. Erol Bey ile gittiğini sonunda kabul eden Seval Hanım, çocukları eşine vermeyi kabul ettiğini ve ailesinin evine dönmek istediğini belirtti. Esra Erol’da programının bir diğer konuğu olan İsa Bey, eşi Fatma Hanım ile hafta sonunu birlikte geçirdiğini belirtti. Eşi ile barışabileceğini belirten İsa Bey, Fatma Hanım’dan ret cevabı aldı. Ailelerin de işin işine girdiğini belirten Fatma Hanım, boşanmanın en iyisi olacağını, çocuklarını da alıp, kendisinin bakmak istediğini söyledi. Esra Erol’da programının yeni konuklarından biri olan Tuncer Bey ise, eşi Habibe Hanım’ın yeğeni olarak eve getirdi Zeliha Hanım’ın babası ile aşk yaşadığını ve kayıplara karıştığını söyledi. Eşi ile çekişmeli boşanmak istediğini belirten Tuncer Bey, hikayesini anlattıktan sonra programa veda etti.

Esra Erol’da Programı 18 Ocak Gündemleri Neler Olacak?

Yeni bir güne hazırlanmaya başlayan Esra Erol’da programı, merak ile takip edilen yüzleşmelerine kaldığı yerden devam edecek. Yeni konu ve konuklarını da seyircisinin karşısına çıkaracak olan Esra Erol’da programı, bugün saat 16.20’de ATV ekranlarındaki yerini alacak.

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18 Oca 2022 - 23:28 - Dizi Fragmanları

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