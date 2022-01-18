- 18 Oca 2022 - 23:27

Destan 7. Bölüm 2022 Full İzle! 18 Ocak 2022 Destan Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

ATV Ekranlarının bomba dizilerinden olan Destan Dizisi her hafta yeni bölümleri ile izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Tarihi bir serüveni anlatan Destan dizisine ait son bölüm fragmanı ve canlı yayın linki haberimizde…

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Destan 7. Bölüm ATV İZLE TIKLAYINIZ

18 Ocak 2022 Destan Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Seyircisi ile uzun zamandır buluşmayan Destan dizisi, ATV ekranlarındaki yolculuğuna kaldığı yerden devam etme kararı almış bulunuyor. Yayına başlamadan önce tüm dünyada satış rekorları kıran Türk dizilerinden biri olan Destan, bu hafta itibariyle yeniden yeni bölümleriyle seyircisinin karşısına çıkıyor. Ekranlara iddialı bir dönüş yapan Destan dizisi, bu akşam saat 20.00’da kaldığı yerden devam etmek için start alıyor. Peki, Destan dizisi 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan dizisi 6. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Bozdağ Film imzası ile ATV ekranlarındaki yerini kısa bir aranın ardından yeniden almaya başlayan Destan dizisi, iddialı bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlıyor. Bu sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri haline gelmiş olan Destan dizisinin yönetmenliğini Emir Khalilzadeh üstlenirken, dizinin tarihi kurgu dolu senaryosunu Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz ikilisi kaleme alıyor. İddialı hikayesi ile seyircisini ekran başına kilitlemeyi başaran Destan dizisi, Türklerin İslamiyet ile tanışmadıkları dönemleri konu alıyor. Başrollerini; Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar gibi iddialı isimlerin paylaştığı Destan dizisi, her salı saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alıyor.

Destan Dizisi 6. Bölümde Neler Oldu?

ATV ekranlarındaki yerini en son yılbaşından önce alan Destan dizisi, 6. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Destan dizisinin yayınlanan son bölümünde; Alpagu Han'ın direğe yanlış suçluğu astığını ortaya çıkaran kişi bir Müslüman Arap çocuğu oldu. Akkız’ın pençe olduğundan haberdar olan çocuk, tüm devlete bunu ilan ederken; Alpagu, tahtını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Balamir tarafından planlanan bu oyun sadece Alpagu Han’ın tahtını tehdit etmedi. Akkız’ın da canını kaybetmesine neden olabilecek olan bu hamle, Batuga’yı harekete geçirdi. Batuga, Akkız’ın gitmesini isterken, duyguları ile mantığı arasında kaldı. Akkız ise, bu tepki karşısında bir hayli kırıldı.

Destan Dizisi 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bölümleri ile ekranlara iddialı bir dönüş yapan Destan dizisi, bu hafta 7. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Destan dizisinin yayınlanan 7. bölüm fragmanına göre; Çolpah Hatun'un elindeki iki tutsak tegin için pazarlık yapacak olan Akkız, saraya geri dönecek. Akkız’ın dönüşü ile şoke olan Batuga, onun neden döndüğünü anlamaya çalışacak. Heyecanlı bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Destan dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alacak.

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18 Oca 2022 - 23:27 - Dizi Fragmanları

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