- 18 Oca 2022 - 23:24

Masumlar Apartmanı 54. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Masumlar Apartmanı 18 Ocak Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Başrolünde Ezgi Mola’nın yer aldığı ve Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi romanından uyarlanarak ekranlara getirilmiş olan dizinin Masumlar Apartmanı son bölüm izle seçeneğine tıklayarak son bölümünü izleyebilirsiniz. Masumlar Apartmanı 54. Bölüm izle seçeneği ile 54. Bölüme ulaşabilir ve keyifli anlar yaşayabilirsiniz…

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Masumlar Apartmanı Dizisi 54. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Masumlar Apartmanı 18 Ocak Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Safiye ile Naci’nin muradına ereceği Masumlar Apartmanı dizisinin 54. yeni bölümü, seyircisinin karşısına çıkmak için geri sayıma başlıyor. Bu akşam TRT1 ekranlarındaki yerini alacak olan Masumlar Apartmanı dizisi, çok konuşulacak bir bölüm ile ekranlara geri dönüş yapıyor. Peki, Masumlar Apartmanı dizisi 53. bölümde neler yaşandı? Masumlar Apartmanı dizisi 54. bölüm fragmanı yayınladı mı? İşte, Masumlar Apartmanı dizisi ile ilgili ayrıntılar…

İkinci sezonu ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Masumlar Apartmanı dizisi, kısa bir yılbaşı molasının ardından yeniden TRT1 ekranlarındaki yerini almaya başlıyor. Merak ile takip edilen hikayesini psikiyatrist ve yazar olan Gülseren Budaycıoğlu’nun Madalyonun İçi romanının Çöp Apartman bölümünden uyarlayan Masumlar Apartmanı dizisi, her bölümü ile seyircisini meraklandırmayı mutlaka başarıyor. Geçtiğimiz sezonunda reytinglerde aldığı başarıyı bu sezon da koruyan Masumlar Apartmanı dizisi, her salı saat 20.00’da TRT1 ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Masumlar Apartmanı Dizisi 53. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarındaki yerini en son yılbaşından önce alan Masumlar Apartmanı dizisi, 53. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünde; Safiye, Naci’nin otelden ayrıldığını öğrenmesi ile dağıldı. Bu kez Naci’yi kaybettiğini düşünen Safiye, korku ve kızgınlık arasında değişen duyguları arasına sıkışıp kaldı. Buna rağmen Naci ile yüzleşmeye karar veren Safiye, bu yüzleşmeden eli boş döndü. Ancak, Naci, Safiye’ye bir sürpriz yaparak, onunlar evlenmek istediğini söyledi. Esat’ı aile apartmanına taşınma konusunda nihayet ikna eden Gülben ise, Safiye’nin engellemesi ile karşı karşıya kaldı. Öte yandan gelgitli bir biçimde iletişim kuran Han ve Ceylan, bir araya yeniden gelmeye karar verdi.

Masumlar Apartmanı Dizisi 54. Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam edecek olan Masumlar Apartmanı dizisi, 54. bölümü ile bu hafta ekranlarda olacak. Masumlar Apartmanı dizisinin yayınlanan 54. bölüm fragmanına göre; Naci, Safiye’yi istemeye gidecek. Naci ile Safiye, nikah masasına oturma hazırlıkları ile boğuşurken, Han’ın ortadan aniden kaybolması başta Ceylan olmak üzere herkesi endişelendirecek. Gülben’in ortalığı karıştıracak bir itirafta bulunacağı Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alacak.

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18 Oca 2022 - 23:24 - Dizi Fragmanları

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