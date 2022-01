Evlilik Hakkında Her Şey 15. Bölüm 2021 Kesintisiz Full İzle! 18 Ocak 2022 Evlilik Hakkında Her Şey Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Evlilik Hakkında Herşey 15. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Babalarının ölümünün ardından dağılacak olan kız kardeşleri ekranlara getirmeye hazırlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, 15. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Merak ile takip edilen yeni bölümlerini yeniden yayınlamaya başlayan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, iddialı sahneleriyle ile bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 14. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Bir süredir yılbaşı molasında olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, seyircisinin karşısına yeniden çıkmaya başlıyor. Bir BBC yapımı olan “The Split” isimli diziden uyarlanarak, seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, evliliğin farklı aşamalarını deneyimlemiş olan Cevher ailesinin kadınlarını konu alıyor. Oyuncu kadrosunda; Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Erdal Küçükkömürcü, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmü, Emine Ada Sezer ve Mila Kasarcı gibi birbirinden iddialı isimleri bir araya getiren Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, her salı saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini yeniden almaya başlıyor.

Evlilik Hakkında Her Şey Dizisi 14. Bölümde Neler Oldu?

FOX TV ekranlarındaki yerini en son yılbaşından önce alan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, 14. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin son bölümünde; Güneş ve Yalın düğün hazırlıklarına başladı. Bu esnada Faruk’un hasta olduğunu öğrenen Sergen, hastalığı araştırırken Azra’ya yakalanınca bunu fırsata çevirmeye karar verdi. Sahte hastalığını kullanarak Azra’ya kendisini affettirmeye çalışan Sergen, Yıldırım’ı şüphelendirse de Azra’ya kendisini inandırdı. Azra ise, Sergen’in hastalık haberi ile yıkılırken; bir yandan da Hızır ile kızını kavuşturmak için çalışmalarına başladı. Defne’nin çirkin oyunlarından habersiz olan Hızır ise, onun tuzaklarına tek tek düştü. Öte yandan Nursen ve Zafer’in ayrılıkları düğüne damga vururken; Faruk’un ani ölümü tüm aileyi dağıttı.

Evlilik Hakkında Her Şey Dizisi 15. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bölümleri ile yeniden FOX TV ekranlarındaki yerini almaya devam edecek olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, 15. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yayınlanan 15. bölüm fragmanına göre; Faruk’un ani ölümü aileye yeni dahil olan Deniz, babasının hisselerini yönetmek için şirkete adım atınca Cevher ailesi şoke olacak. Nazan beklenmedik bir hamle ile Deniz’in hisselerini sürpriz bir isme devrederken; Sergen ve Azra’nın boşanma günü gelip çatacak. Merak ile beklenilen Evlilik Hakkında Her Şey dizisini yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alacak.