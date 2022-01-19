Müge Anlı 19 Ocak 2022 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 19 Ocak 2022 Çarşamba ATV Canlı İzle!

Müge Anlı İle Tatlı Sert 19 Ocak 2022 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Araştırdığı konular ile herkesi etkisi altına alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yeni bir güne daha merhaba demeye hazırlanıyor. Seyircisinin pür dikkat izlediği Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bugün saat 10.00’da başlıyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 19 Ocak gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 18 Ocak’ta neler yaşandı? İşte, tüm detaylar…

ATV ekranlarının güçlü yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, peşine düştüğü faili meçhul dosyaları ele almaya devam ediyor. Ele aldığı konuları ile gündemler üzerinde belirleyici etkiye sahip olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, hafta içi her gün saat 10.00’da ATV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 18 Ocak’ta Neler Yaşandı?

Seyircisi ile en son 18 Ocak 2022 Çarşamba günü buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, merak ile takip edilen konularını ele almaya devam etti. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde; kendisinden 1 aydır haber alınamayan 30 yaşındaki Kadriye Uğurlu aranmaya başladı. Konuyla ilgili programa başvuru yapan Sema Hanım, Kadriye Hanım’ın “Eşim beni boşayıp başkası ile evlenecek” dedikten sonra ortadan kaybolduğunu belirtti. Kadriye Hanım’ın ailesi, kızlarının kendileri ile kaybolmadan dört gün önce iletişime geçtiğini ve yanlarına gelmek istediğini söyledikleri için hayatından endişe ettiklerini belirtti. Kayıp olarak aranan kadını bulan Müge Anlı, Kadriye Hanım’ı canlı yayına bağladı. Telefon ile canlı yayına bağlanan Kadriye Hanım sağlıklı olduğunu ve eşi ile sorunları olduğu için ortadan kaybolduğunu belirtti. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bir diğer konusu kendisinden 1 aydır haber alınamayan 3 çocuk annesi Saadet Çoban’ın kaybı oldu. Konuyla ilgili programa başvuru yapan Tuba Hanım, eniştesinin kendisine ablasının başkası ile kaçtığını bildiğini aktardığını belirtti.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 19 Ocak Gündemleri Neler Olacak?

Bugün yeni bir canlı yayını ile daha ATV ekranlarındaki yerini alacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 19 Ocak 2022 Çarşamba günü sıcak gelişmeleriyle seyircisinin karşısına çıkacak. Merak ile takip edilen konularını ele almaya devam edecek olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bugün saat 10.00’da başlayacak.