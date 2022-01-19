Esra Erol'da 19 Ocak 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 19 Ocak 2022 Çarşamba ATV Canlı İzle!

Esra Erol 19 Ocak 2022 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Heyecanlı konu ve konuklarıyla seyircisini ekran başına kilitlemeyi başaran Esra Erol’da programı, yeni bölümleriyle seyircisinin karşısına çıkıyor. Bugün sıcak gelişmeleri ile ATV ekranlarındaki yerini alacak olan Esra Erol’da programı, saat 16.20’de başlıyor. Peki, Esra Erol’da programı 19 Ocak gündemleri neler olacak? Esra Erol’da programı 18 Ocak’ta neler oldu, hangi gündemler konuşuldu? İşte Esra Erol'da hakkındaki tüm detaylar…

Kamusal arabuluculuk formatıyla seyircisinin karşısına çıkan Esra Erol’da programı, kayıp yakınlarını arayanları konuk ediyor. Stüdyosunda ağırladığı konukları ile tüm Türkiye’yi etkisi altına almayı başaran Esra Erol’da programı, hafta içi her gün saat 16.20’da ATV ekranlarındaki yerini alıyor.

Esra Erol’da Programı 18 Ocak’ta Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?

Ekranlardaki yerini en son 18 Ocak 2021 Çarşamba günü alan Esra Erol’da programı, merak edilen yüzleşmelerine kaldığı yerden devam etti. Esra Erol’da programının son bölümünde; programın yeni konuğu olan Safa Bey, yarım kalan aşk hikayesini tamamlamak için yardım istediğini belirtti. Eşi Rabia Hanım ile 1,5 aylık bebekleri olduğunu söyleyen Safa Bey, eşine çok aşık olduğunu ve annesiyle kayınvalidesi yüzünden yuvasının yıkılmasını istemediğini söyledi. Annesinin Rabia Hanım’ı kendisine layık görmediğini belirten Safa Bey, herkesin aradan çıkmasını istediğini ve eşi ile mutlu olmak istediğini ifade etti. Esra Erol’da programının bir diğer yeni konuğu olan Eda Hanım, görümcesi Nurten Hanım’dan şiddet gördüğünü ve eşi Berkan Bey ile bu nedenle aralarının bozulduğunu belirtti. Bu durumlardan dolayı çocuklarını göremediklerini söyleyen Eda Hanım, çocuklarını istediğini söyledi. Öte yandan Esra Erol’da programının popüler konuklarından biri olan Hafize Hanım ve Hasan Bey ile ilgili yaşanan sıcak gelişme herkesi şoke etti. Hafize Hanım’a verdiği sözü tutan Esra Erol, Hafize Hanım’ın evden kaçarken yanında götürdüğü eşyaları Hasan Bey’den geri aldı.

Esra Erol’da Programı 19 Ocak Gündemleri Neler Olacak?

Gündüz kuşağının merak ile takip edilen programlarından biri olan Esra Erol’da, 19 Ocak 2022 Çarşamba günü ekranlara gelmek için hazırlıklarını tamamlamış bulunuyor. Konukları arasındaki yüzleşmede yeni bir perde daha açacak olan Esra Erol’da programı, bugün saat 16.20’de başlıyor.