Survivor All-Star 2022 5.Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 2022 19 Ocak 2022 İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

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İddialı parkurları ile sezona nihayet merhaba demiş olan Survivor All-Star 2022 yarışması, ilk eleme konseyi için bu akşam toplanıyor. Eleme adaylarının bu akşama kadar sürgün kampında kalacağı Survivor All-Star 2022 yarışmasında dört isim hayallerine veda etmemek için yarışıyor. Peki, Survivor All-Star 2022 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All-Star 2022 4. bölümde neler oldu? İşte, Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmış olan Survivor All-Star 2022 yarışması, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısındaki yerini almaya devam ediyor. Zorlu parkurlarının yanı sıra birbirinden iddialı isimler ile Dominik Cumhuriyeti’nden seyircisinin karşısına çıkan Survivor All-Star 2022 yarışması, sezonun ilk eleme konseyine de gelmiş bulunuyor. Hafta boyunca TV8 ekranlarında olan Survivor All-Star 2022 yarışması, bugün saat 20.00’da başlıyor.

Survivor All-Star 2022 4. Bölümde Neler Oldu?

TV8 ekranlarındaki yerini en son 18 Ocak 2022 Salı günü alan Survivor All-Star 2022 yarışması, 4. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Kıran kırana bir mücadelenin geçtiği Survivor All-Star 2022 yarışmasında haftanın son dokunulmazlık yarışı gerçekleştirildi. Bu haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu için parkura çıkan ünlüler ve gönüllüler arasındaki yarış kadınlar ile başladı. İki takımın da kadınları parkurda fırtınalar estirirken ilk etabı kazanan 8-5 puan ile ünlüler oldu. Ardından parkura çıkan ünlüler ve gönüllüler erkekleri, kıyasıya bir mücadele vererek, takımlarına dokunulmazlık getirmek için yarıştı. 8-4 puan ile yarışı kazanan ünlüler takımının erkekleri, dokunulmazlığın ünlüler takımını almasını sağladı. Böylece haftanın son dokunulmazlığı ünlülerin olurken; sürgün kampına isim gönderecek olan ekip gönüllüler oldu. Günün sonunda toplanan konseyde Hikmet Tuğsuz sürgün kampına giden isim oldu.

Survivor All-Star 2022 5. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

TV8 ekranlarındaki yerini bugün de alacak olan Survivor All-Star 2022 yarışması, 5. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Survivor All-Star 2022 yarışmasının 5. bölüm fragmanına göre; sezonun ilk eleme konseyi gerçekleştirilecek. Survivor All-Star 2022 yarışmasında ilk haftanın eleme adayları olan Sercan, Birsen, Gizem ve Hikmet için yapılmış olan oylama, bugünkü konseyde açıklanacak. Merak ile beklenilen Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanacak.