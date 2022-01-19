Kanunsuz Topraklar 13. Bölüm 2022 Full İzle! 19 Ocak 2022 Kanunsuz Topraklar Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kanunsuz Topraklar 4. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ

Heyecanlı dönem hikayesi ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Kanunsuz Topraklar dizisi, heyecanlı bir bölümüyle seyircisini buluşturmaya hazırlanıyor. Malik ile ilgili gerçeklerin ortaya çıkacağı Kanunsuz Topraklar dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Kanunsuz Topraklar dizisi 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanunsuz Topraklar dizisi 12. bölümünde neler oldu? İşte, detaylar…

Bu sezon FOX TV ekranlarından yayın hayatına başlayan Kanunsuz Topraklar dizisi, bir süredir çıkmış olduğu yeni yıl molasına bu hafta itibariyle son veriyor. 1930’lu ve 1940’lı yılları anlatan bir dönem hikayesi ile seyircisinin karşısına çıkan Kanunsuz Topraklar dizisinin oyuncu kadrosunda ise; Uğur Güneş (Davut), Esra Bilgiç (Gülfem), İlker Aksum (Mehmet), Necip Memili (Ali Gelik), Ali Erkazan (Tahir), Murat Daltaban (Malik), Kaan Taşaner (Avukat Yavuz), Eylül Su Sapan (Behice), Serdem Paçal (Fikriye), Doğaç Yıldız (Cemal), Onur Kaya (Eyüp) ve Ezgi Çelik (Asude) gibi sevilen ve beğenilen isimler yer alıyor. Etkileyici dönem hikayesi ile seyircisinin karşısına çıkan Kanunsuz Topraklar dizisi, her çarşamba saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alıyor.

Kanunsuz Topraklar Dizisi 12. Bölümünde Neler Oldu?

Seyircisi ile en son yılbaşından önce çıkan Kanunsuz Topraklar dizisi, 12. bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Kanunsuz Topraklar dizisinin son bölümünde; Bahar ile ortak olmak zorunda kalan Gülfem, Ali Gelik’in işin içerisinde olmasını öğrenmesi ile öfkeden adeta deliye döndü. Yavuz ve Asude ilişkilerinin ve planlarının ortaya çıkmaması için hastanede yaşam mücadelesi veren Kasapoğlu’nu ortadan kaldırmaya çalışırken; Göksel Bey ve Davut ise Kasapoğlu’nu kimin öldürmeye çalıştığını bulmak için harekete geçti. Behice, hala Yavuz ve Asude’den şüphelenirken, başını derde sokma pahasına da olsa Yavuz ve Asude’nin peşine düştü. Kasabaya yeni gelen kadın ile görevi nedeniyle yakınlaşmak zorunda olan Davut ise, Gülfem’i bir hayli kızdırdı.

Kanunsuz Topraklar Dizisi 13. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeniden FOX TV ekranlarına geri dönmeye hazırlanan Kanunsuz Topraklar dizisi, bugün 13. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Kanunsuz Topraklar dizisinin yayınlanan 13. bölüm fragmanına göre; Gülfem, Davut’un gerçekte kim olduğunu anlamak için ona hesap sormaya karar verecek. Bahar ve Davut’u bir arada gören Gülfem, aşkına olan inancını kaybedecekken; Davut, kardeşini kurtarmak için harekete geçecek. Malik Bey’in ölümünün gizeminin çözüleceği Kanunsuz Topraklar dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanacak.