Annemizi Saklarken 7. Bölüm 2022 Full İzle! 19 Ocak 2022 Annemizi Saklarken Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Annemizi 7. Bölüm FOX TV İZLE TIKLAYINIZ

Farkı bir hikaye ile seyircisinin karşısına çıkan Annemizi Saklarken dizisi, yeni bölümleri ile Star TV ekranlarındaki yerini alıyor. Konusu kadar usta oyuncu kadrosuyla da seyircisini mest eden Annemizi Saklarken dizisinde bu hafta ortaya çıkacak olan gerçekler ise, şimdiden dizinin seyircisini heyecanlandırmayı başarıyor. Peki, Annemizi Saklarken dizisi 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Annemizi Saklarken dizisi 6. bölümünde neler oldu? İşte, detaylar…

OJO Pictures imzası ile Star TV ekranlarındaki yerini almaya devam eden Annemizi Saklarken dizisi, yeni bölümleri ile seyircisini buluşturuyor. Farklı konusunun yanı sıra oyuncu kadrosu ile de dikkat çeken Annemizi Saklarken dizisinde; Hande Doğandemir, Kutsi Karadoğan ve Hatice Aslan gibi güçlü isimler bulunuyor. Öte yandan oyuncu kadrosunda; Yeşim Ceren Bozoğlu, Ece Yaşar, Erdem Kaynarca, İncinur Sevimli, Ezgi Gor, Ezgi Tombul, Barış Taşkın, Semih Kızlkaya, Zümre Erürk, Merve Sevin, Özgür Foster, Güngör Bayrak gibi birbirinden renkli isimler yer alıyor. Merak ile takip edilen Annemizi Saklarken dizisinin yeni bölümleri ise, her çarşamba saat 20.00’da Star TV ekranlarından yayınlanıyor.

Annemizi Saklarken Dizisi 6. Bölümünde Neler Oldu?

Heyecanlı bir hikaye ile Star TV ekranlarındaki yerini almaya devam eden Annemizi Saklarken dizisi, geçtiğimiz hafta 6. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Annemizi Saklarken dizisinin yayınlanan son bölümünde; Dündar’la Handan’ın evliliklerinin magazin gündemine düşmesi, Dündar’ın gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya başladı. Handan’ın arkadaşından şüphelenen Dündar, Handan’ı şoke edecek hareket yaparken; kendisini bir şekilde ona affettirmeyi başardı. Selin’in babasına benzeyen tavırları halasının gözünden kaçmazken; Handan’a yaptığı oyun, Dündar’ı bile şoke etti. Handan’ın hamile olduğunu sanan Selin onu zehirlerken; Handan, kimin hamile olduğunu anlamak için harekete geçti. Dündar’ın yalanına bir kez daha inanan Handan, Bora’nın bir ilişkisi olduğunu düşünürken; Bora, Handan’ın söylediği yalanları öğrendi.

Annemizi Saklarken Dizisi 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Annemizi Saklarken dizisi, bu hafta 7. bölümü ile Star TV ekranlarındaki yerini alacak. Annemizi Saklarken dizisinin 7. bölüm fragmanına göre; Handan’ın çocukları ile ilgili söylediği yalan Dündar’ın kafasını karıştıracak. Bora, Handan’ın yalan söylediğini kanıtlamaya çalışacakken; yalanın kokusunu alan Dündar’ın ablası ise, Handan’ın peşine düşecek. Heyecanlı bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Annemizi Saklarken dizisi, bugün saat 20.00’da Star TV ekranlarındaki yerini alacak.