Esra Erol'da 20 Ocak 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 20 Ocak 2022 Perşembe ATV Canlı İzle!

Esra Erol 20 Ocak 2022 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Heyecanlı hikayeler ile seyircisini ekran başına kilitleyen Esra Erol’da programı, yeni bölümleriyle ATV ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Bu hafta çok konuşulacak hikayeleri konu eden Esra Erol’da programı, bugün de saat 16.20’de başlıyor. Peki, Esra Erol’da programı 20 Ocak gündemleri neler olacak? Esra Erol’da programı 19 Ocak’ta neler oldu, hangi gündemler konuşuldu? İşte Esra Erol'da hakkındaki tüm detaylar….

Türkiye’nin yakından takip ettiği gündüz kuşağı yapımlarından biri olan Esra Erol’da programı, yeni bölümleriyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Gerçek yaşam öyküleriyle gerçekleştirdiği programıyla herkesi ekran başına kilitleyen Esra Erol’da programı, hafta içi her gün saat 16.20’de başlıyor.

Esra Erol’da Programı 19 Ocak’ta Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?

Seyircisi ile en son 19 Ocak 2022 Çarşamba günü ATV ekranları aracılığıyla buluşan Esra Erol’da programı, konu ve konuklarına dair güncel gelişmeleri seyircisinin karşısına çıkardı. Esra Erol’da programının son bölümünde; bir süredir programın merak ile takip edilen ikilisi haline gelmiş olan Hasan Bey ve Hafize Hanım cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. Hafize Hanım’ın evden kaçarken Hasan Bey’e götürdüğü eşyaları almak için bir nakliye aracını İzmir’e gönderen Esra Erol, canlı yayında eşyaların taşındığı anları seyircisine aktardı. Esra Erol’da programının bir diğer konuğu olan Tuğçe Hanım, 5 yıldır göremediği babası ile program sayesinde yüzleşti. Eşinden boşanmak için imza atmaya geldiğini belirten Coşkun Bey, çocuklarının arkasında olduğunu söyledi. Esra Erol’da programının yeni konuklarından biri olan Şadet Hanım, kendisine şantaj yapan Cemal Bey’e para kaptırdığını belirtti. Cemal Bey’in kendisine saldırdıktan sonra uygunsuz fotoğraflarını çektiğini belirten Şadet Hanım, bu fotoğraflar ile şantaja uğradığını iddia etti. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunan Şadet Hanım, Esra Erol’dan mağduriyetinin giderilmesini istediğini söyledi. Öte yandan Esra Erol’da programının bir diğer yeni konuğu olan Mehmet Bey, 21 yaşındaki Ayşegül Hazer tarafından dolandırıldığını iddia etti.

Esra Erol’da Programı 20 Ocak Gündemleri Neler Olacak?

Sıcak gelişmeleriyle 20 Ocak 2022 Perşembe günü de ATV ekranlarındaki yerini alacak olan Esra Erol’da programı, merak ile takip edilen yüzleşmelerinde yeni bir perde daha açacak. Gerçek yaşam öyküleriyle seyircisinin karşısına çıkacak olan Esra Erol’da programı, bugün saat 16.20’de ATV ekranlarındaki yerini alacak.