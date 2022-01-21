Zuhal Topal'la Yemekteyiz 94. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 20 Ocak 2022 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması…

Bu haftaki şampiyonuna bir adım daha yaklaşan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, finale bir kala seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, iddialı bir yarışmacısının evine konuk oluyor. Peki, Zuhal Topal’la Yemekteyiz 19 Ocak Çarşamba 93. bölüm yarışmacısı kim, kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20 Ocak Perşembe 94. bölüm puan durumu belli oldu mu, günün birincisi kim oldu? İşte, detaylar…

TV8 ekranlarının en çok izlenen yapımları arasındaki yerini almaya başlayan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, heyecanlı yarışına bu hafta itibariyle yeniden başlamış bulunuyor. Her hafta beş yeni isim ile mutfağa giren Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, haftanın şampiyonuna 15 bin TL para ödülü de vaat ediyor. Nefes kesen bir yarış ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, hafta içi her gün saat 16.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alıyor.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 19 Ocak Çarşamba 93. Bölüm Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

Şimdilerde TV8 ekranlarının vazgeçilmezi haline gelmiş olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, seyircisi ile en son 19 Ocak 2022 Perşembe günü 93. bölümü aracılığıyla buluştu. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının son bölümünde; haftanın üçüncü yarışmacısı olan Banu Hanım yarıştı. Tüm hünerlerini mutfakta sergileyen Banu Hanım’ın menüsünde; ekşili Arnavut çorbası, el açması kıymalı börek, Ege güzeli mezesi, harem güveci, baharatlı susamlı patates, mevsim salatası ve cupta supangleli tavukgöğsü gibi birbirinden iddialı lezzetler yer aldı. Her gün gerçekleştirilen açık oylamalardan birine daha ev sahipliği yapan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının son bölümünde yarışan Banu Hanım, günü 31 puan ile tamamladı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20 Ocak Perşembe 94. Bölüm Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

Hafta şampiyonuna bugün itibariyle bir adım daha yaklaşacak olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, 94. bölümü ile 20 Ocak 2022 Perşembe günü seyircisinin karşısında olacak. Haftanın dördüncü yarışmacısının yarışacağı Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının yeni bölümü, bugün saat 16.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alacak.