Camdaki Kız Dizisi 27. Bölüm Full İzle! 20 Ocak 2022 Camdaki Kız Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Camdaki Kız Dizisi 27. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Orijinal hikayesinin yanı sıra güçlü bir oyuncu kadrosu ile seyircisinin karşısına çıkan Camdaki Kız dizisi, ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Bir süredir çıkmış olduğu yılbaşı molasından nihayet geri dönecek olan Camdaki Kız dizisi, bu akşam saat 20.00 itibariyle Kanal D ekranlarındaki yerini almaya başlıyor. Peki, Camdaki Kız dizisi 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız dizisi 26. bölümde neler yaşandı? İşte Camdaki Kız ile ilgili tüm detaylar…

Türkiye’nin en çok izlenen yapımlarından biri haline gelmiş olan Camdaki Kız dizisi, yeni bölümleriyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Heyecanlı ve ilginç bir hikaye ile Kanal D ekranlarındaki yerini iki sezondur alan Camdaki Kız dizisi, psikiyatrist ve yazar olarak tanınan Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli eserinden uyarlanıyor. Başrollerini Burcu Biricik ve Cihangir Ceyhan’ın paylaştığı Camdaki Kız dizisi, yeniden her perşembe saat 20.00’da Kanal D ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkmaya başlıyor.

Camdaki Kız Dizisi 26. Bölümde Neler Yaşandı?

Bu sezonun en çok izlenen yapımlarından biri olan Camdaki Kız dizisi, seyircisi ile en son 26. bölümünü buluşturdu. Camdaki Kız dizisinin yayınlanan son bölümünde; Alper’in şantajı karşısında kafası karışan Nalan, soluğu annesinin yanında aldı. Nalan ve Sedat’ın evliliğinin devam etmesi için her şeyi göze alan Feride, bu kez Alper ile baş etmenin yollarını aramaya başladı. Nalan’a Alper’in kendisinden para koparmak isteyen biri olduğunu söyleyen Feride, Nalan’ın kafasındaki soru işaretlerini gidermeye yetmedi. Hayri’nin Melisa ile ilgili gerçekleri Koroğlu ailesine açıklamasıyla karışan konak; Selen’in hamile olmadığının ortaya çıkmasıyla bir kez daha karıştı. Cavit’e karşı yeni bir plan yapan Rafet Koroğlu, imzaların atılmasını engellemek için harekete geçerken; Nalan, Melisa ile Sedat’ın videosunu izledi.

Camdaki Kız Dizisi 27. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kanal D ekranlarındaki yerini yeniden yeni bölümleri ile almaya başlayacak olan Camdaki Kız dizisi, 27. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Merak ile takip edilen Camdaki Kız dizisinin yayınlanan 27. bölüm fragmanına göre; Sedat’ın Melisa ile çekilmiş görüntülerini izleyen Nalan, deliye dönecek. Nalan’ın olanları unutmasına yardımcı olmak isteyen Muzo, Melisa’yı İzmir’e göndermek için harekete geçecekken; Nalan’a yakalanan Sedat’a yardım edecek olan isim bir kez daha Feride olacak. Bir süredir ekranlarda olmayan Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.