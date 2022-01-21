- 21 Oca 2022 - 00:01

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Dizisi 16. Bölüm Full İzle! 20 Ocak 2022 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yeni sezonun en iddialı yapımlarından birisi olan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, hikayesini anlatmaya bu hafta da kaldığı yerden devam ediyor. Kardeşleri bu hafta da çeşitli sınavlara tabi tutacak olan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisine ait son bölüm fragmanı ve canlı yayın izleme linki haberimizde...

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 Barbaroslar Akdenizin Kılıcı 16. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Dönem hikayesiyle seyircisini büyülemeyi başaran Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, yeni bölümleri ile TRT1 ekranlarına geri dönüyor. İddialı bir dönüş için geri sayıma başlamış olan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, bugün saat 20.00’da seyircisinin karşısına çıkmaya yeniden başlıyor. Peki, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi 15. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Bu sezonun en iddialı dönem hikayelerinden biri olan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, Osmanlı Devleti’nin ilk kaptan-ı deryası olan Barbaros Hayreddin Paşa’nın yaşamını konu alıyor. Barbaros kardeşlerin deniz maceralarını seyircisinin karşısına çıkaran Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin oyuncu kadrosunda ise; Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler, Caner Topçu, İlyas Reis, Bahadır Yenişehirlioğlu, Pelin Akil Altan, Yiğit Özşener, Devrim Evin, Tolga Akkaya, Cem Bender, Gülcan Arslan, Melis Babadağ, İsmail Filiz ve Miraç Sözer gibi birbirinden iddialı isimler yer alıyor. Heyecanlı bir hikaye ve usta oyuncu kadrosu ile seyircisinin karşısına çıkan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, her perşembe saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alıyor.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Dizisi 15. Bölümünde Neler Oldu?

Bir süredir yılbaşı molasında olan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, seyircisi ile en son 15. bölümünü buluşturdu. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin son bölümünde; Rodos Şövalyelerine karşı girdiği savaşta büyük bir zafer kazanmış olan Baba Oruç, esir düşen kardeşi İlyas’ı abisi İshak ve kardeşi Hızır ile kurtardı. Venedik konseyi üyesi Leonardo Barbarigo ve Antuan’ı esir alan Barbaros kardeşler, Venedik birliği kurmayı planlayan Pietro’nun önüne büyük bir engel çıkardı. Pietro ile kardeş olduğunun öğrenen Meryem, bir hayli duygusallaşırken; Hızır’dan bu gerçeği saklamaya devam etti. Kalimnos fethi için Midilli’de kurulacak olan tersane için harekete geçen Piri Reis ve Hızır, Osmanlı’nın Akdeniz’de yüzyıllarca sürecek olan hakimiyetinin ilk adımını attı.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Dizisi 16. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bölümü ile TRT1 ekranlarındaki yerini almaya devam eden Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, 16. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin yayınlanan 16. bölüm fragmanına göre; Hristiyan birliği ile bir anlaşma yapmak için harekete geçecek olan Pietro, Venedikli Leonardo Barbarigo ile anlaşmak için beklerken, karşısında Oruç Reis’i bulacak. Antuan ve Leonardo’dan mahzenden kaçmalarına Meryem’in yardım ettiğini öğrenecek olan Hızır, Meryem’in ihaneti ile sarsılacakken; Şahin’den aldığı bilgiyle handaki Unita evraklarına ulaşan Isabel, Oruç’tan yardım isteyecek. Bir süredir seyircisinin sabırsızlık ile beklediği Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin yeni bölümü, bugün saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alacak.

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21 Oca 2022 - 00:01 - Dizi Fragmanları

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