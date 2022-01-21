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/ 21 Oca 2022 - 00:52

Teşkilat dizisi 31. bölümde neler olacak? Teşkilat Dizisi 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat dizisi son bölüm...

Teşkilat’ın yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. Başrollerinde ise Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Nihat Altınkaya, Tuncer Salman, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Nil Günal, Feray Darıcı, Bülent Bilgiç, Hilal Öztunca, Lara Domaç ve Hakan Boyav ve Yavuz Bingöl yer alıyor.