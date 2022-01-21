Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 17. bölümde neler olacak? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Dizisi 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi son bölüm...

Dönem hikayesiyle seyircisini büyülemeyi başaran Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, yeni bölümleri ile TRT1 ekranlarına geri dönüyor. İddialı bir dönüş için geri sayıma başlamış olan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi,27 Ocak 2022 saat 20.00’da seyircisinin karşısına çıkmaya yeniden başlıyor. Peki, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi 15. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…