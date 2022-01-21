Arka Sokaklar 611. bölümde neler olacak? Arka Sokaklar 611. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Meğer Rıza Baba Ölmemiş, Amerikalıların elinde!

Yeni yıl nedeniyle kısa bir ekran molasına çıkan Arka Sokaklar dizisi, bugün itibariyle Kanal D ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Hızlı bir dönüş yapan Arka Sokaklar dizisi, heyecanlı sahnelerini 22 Ocak 2022 da seyirci karşısına çıkarıyor. Peki, Arka Sokaklar dizisi 610. bölüm fragmanı yayınladı mı? Arka Sokaklar dizisi 611. bölümde neler yaşandı? İşte, konu hakkındaki tüm detaylar…

Arka Sokaklar 611. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Rıza Baba, Amerikalıların elinde!