- 21 Oca 2022 - 10:54

Esra Erol'da 21 Ocak 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 21 Ocak 2022 Cuma ATV Canlı İzle!

Esra Erol 21 Ocak 2022 canlı izle, Esra Erol son bölüm izle sorgularına karşılık sizler için hazırladığımız Esra Erol’da makalesine göz gezdirebilirsiniz. Makalemiz üzerinden tüm detayları eksiksiz bir şekilde görebilir, Esra Erol 21 Ocak 2022 tarihli yayını canlı izleyebilir, son bölümü de görebilirsiniz. Tüm detaylar için haberimizin devamına, link ve videolara göz atmanızı öneriyoruz. İşte Esra Erol 21 Ocak 2022 son bölüm… Neler oldu? Olaylar neler?

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Esra Erol 21 Ocak 2022 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Konu ve konukları ile gündemlerin altını üstüne getiren Esra Erol’da programı, bu haftanın son canlı yayını için geri sayıma başlıyor. Heyecanlı yüzleşmeleriyle ATV ekranlarındaki yerini alacak olan Esra Erol’da programı, bugünkü canlı yayını için geri sayıma başlıyor. Peki, Esra Erol’da programı 21 Ocak gündemleri neler olacak? Esra Erol’da programı 20 Ocak’ta neler oldu, hangi gündemler konuşuldu? İşte Esra Erol'da hakkındaki tüm detaylar...

Uzun süredir gündüz kuşağının güçlü yapımları arasındaki yerini alan Esra Erol’da programı, ekran macerasına hız kesmeden devam ediyor. Konuklarının gerçek yaşam öyküleriyle herkesi şoke eden Esra Erol’da programı, hafta içi her gün saat 16.20’de ATV ekranlarındaki yerini canlı yayın formatı ile alıyor.

Esra Erol’da Programı 20 Ocak’ta Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?

Seyircisinin karşısına en son 20 Ocak 2022 Perşembe günü çıkan Esra Erol’da programı, konuklarının ilginç yaşam öyküleriyle seyircisini bir kez daha şoke etti. Esra Erol’da programının popüler konuklarından biri haline gelmiş olan Safa Bey, eşi Rabia Hanım ile arasına giren herkesin aradan çekilmesini istediğini bir kez daha belirtti. Canlı yayın ile Esra Erol’da programına bağlanan Safa Bey’in annesi Güldane Hanım’ın hedefinde ise, gelini Rabia Hanım vardı. Rabia Hanım’ın oğlunu sevmediğini düşünen Güldane Hanım, gelini için “sevseydi kocasının yanında olurdu” dedi. Telefon ile Esra Erol’da programına bağlanan Rabia Hanım ise, eşinde Güldane Hanım gibi bir anne oldukça bir araya gelmelerinin mümkün olamayacağını belirtti. Esra Erol’da programının bir diğer konuğu olan Mehmet Bey, kendisini dolandırdığını iddia ettiği Ayşegül Hanım ile canlı yayın aracılığıyla yüzleşti. Bu yüzleşmeye dahil olan Ayşegül Hanım’ın eşi Mahmut Bey ise, “karım orijinal yalancıdır” diyerek, herkesi şoke etti. Eşinin aynı anda 5 kişiyle konuştuğunu belirten Mahmut Bey, Mehmet Bey’i dolandırdığına inandığını ifade etti. Esra Erol’da programının bir diğer konuğu olan Nuray Hanım, 26 Aralık’tan bu yana kayıp olan 18 yaşındaki kızı Ayşegül’e Esra Erol sayesinde ulaştı.

Esra Erol’da Programı 21 Ocak Gündemleri Neler Olacak?

Bu haftanın son canlı yayını ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Esra Erol’da programı, 21 Ocak 2022 Cuma günü de ATV ekranlarındaki yerini alacak. Merak ile takip edilen konuklarının hayatları ile ilgili sıcak gelişmeleri ekranlara getirecek olan Esra Erol’da programı, bugün saat 16.20’de başlayacak.

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21 Oca 2022 - 10:54 - Dizi Fragmanları

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