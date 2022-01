Kırmızı Oda 58. Bölüm Full İzle! 21 Ocak 2022 Kırmızı Oda Dizisi Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Kırmızı Oda 58. Bölüm TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Bir süredir yeni bölümleriyle seyircisini sabırsızlandırmaya başlayan Kırmızı Oda dizisi, sadık seyirci kitlesini endişelendirmeye başlıyor. Öte yandan TV8 izleyicisi Kırmızı Oda dizisinin ne zaman ekranlara geri döneceğini merak ediyor. Peki, Kırmızı Oda Dizisi 58. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda dizisi 57. bölümde neler yaşandı? İşte, Kırmızı Oda dizisi hakkında tüm merak edilenler…

Gerçek yaşam öyküsünden beslenen ve psikiyatrist ile yazar olan Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi isimli kitabından ekranlara uyarlanan Kırmızı Oda dizisi, farklı hikayesi ve psikolojik konusu ile seyircisinin karşısına ikinci sezonu ile çıkıyor. Her karakterini birbirinden ünlü isimlere canlandıran Kırmız Oda dizisi şu sıralar Ayta Sözeri, Meltem Cumbul, Gökhan Oğuz ve Şifanur Gül isimlerini konuk ediyor. Her hafta seyircisi tarafından büyük bir ilgi ile izlenen Kırmızı Oda dizisinin yeni bölümleri ise, her cuma saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alıyor.

Kırmızı Oda Dizisi 57. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranlardaki yerini en son 24 Aralık 2021 Cuma günü alan Kırmızı Oda dizisi, 57. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Kırmızı Oda dizisinin son bölümünde; Doktor Manolya’nın ilk hastası, Pembe (Meltem Cumbul) oldu. Bünyamin'in oynadığı oyunu fark ettiğini Doktor Manolya’ya itiraf eden Pembe, Sinan ile ilişkisinden ilk kez bahsetmeye başladı. Doktor Manolya’nın ikinci hastası olan Keklik (Ayta Sözeri) ise, annesi Firuzan'ın (Şifanur Gül) nasıl kör olduğunu anlatırken, gözyaşlarını tutamadı. O sıralar kendisine destek olan kardeşinin sevgilisinden de bahseden Keklik, acı dolu günleri, nasıl ardında bıraktığını anlattı. Öte yandan Doktor Manolya’nın son danışanı olan Dara (Gökhan Özoğuz) abisinin hastalığı konusunda detaylı bir bilgi vermeye ilk kez başladı.

Kırmızı Oda Dizisi 58. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

TV8 ekranlarına yılbaşı nedeniyle bir süredir mola vermiş olan Kırmızı Oda dizisi, bu hafta da yayın akışındaki yerini almayacak. Kırmızı Oda dizisinin yerini 21 Ocak 2022 Cuma akşamı, sevilen program O Ses Türkiye 20221 yarışmasının final bölümü yayınlanacak. Bu seneki şampiyonunu belirlemek için toplanacak olan O Ses Türkiye 2021 yarışması, bu sezon son kez saat 20.00’da TV8 ekranlarında olacak.