Arka Sokaklar 611. Bölüm Full İzle! 21 Ocak 2022 Arka Sokaklar Dizisi Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Arka Sokaklar Dizisi 611. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Geçtiğimiz hafta yaşanan kabus dolu bir vurulmanın gizemini bu hafta ortaya koymaya hazırlanan Arka Sokaklar dizisi, gerçeklerin ortaya çıkacağı bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Hala reytinglerin zirvesini kimselere bırakmamış olan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Arka Sokaklar dizisi 611. bölüm fragmanı yayınladı mı? Arka Sokaklar dizisi 610. bölümde neler yaşandı? İşte, konu hakkındaki tüm detaylar…

Bu sene 16. sezonu ile seyircisinin karşısına çıkan Arka Sokaklar dizisi, uzun süren ekran macerasına hız kesmeden devam ediyor. Rıza Baba ve ekibinin maceralarıyla özel yaşamını konu Arka Sokaklar dizisinin oyuncu kadrosunda ise; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Aksiyon dolu hikayesi ve çok konuşulan oyunculuk performanslarıyla bu sezon da seyircisini ekran başına kilitleyen Arka Sokaklar dizisi, her cuma saat 20.00’da Kanal D ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Arka Sokaklar Dizisi 610. Bölümde Neler Yaşandı?

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi olan Arka Sokaklar, geçtiğimiz hafta 610. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde; Mesut’un davasında yeni delillerin ortaya çıkması, Mesut’un işini hem zora soktu, hem de Mesut’u bir hayli öfkelendirdi. Savcılığa delilleri ulaştıran ismin eşine düşen Mesut’un avukatı Başak, bu bilgiyi Mesut’a vermekte gecikmedi. Öğrendiği isim sonrası sırra kadem basan Mesut, ekibin tüm aramalarına rağmen ortaya çıkmadı. Bu esnada Rıza Baba’nın evinin önünde açılan üç el ateş ile vurulması, tanıkların verdiği ifadeler ile birlikte vuran kişi olarak Mesut’un takibe alınmasına neden oldu. Engin ve ekip, Mesut’u yakalamak için harekete geçerken; ortaya çıkan bir video, Mesut’un şüphesiz suçlu olduğunu gösteriyordu.

Arka Sokaklar Dizisi 611. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranların şimdilerde en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokalar, bu hafta 611. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan 611. bölüm fragmanına göre; vurulmasına rağmen ölmeyen Rıza Baba, Amerikalı suç örgütünün eline düşecek. Rıza Baba’yı Mesut’un vurduğuna asla inanmayan savcı ise, hedefine Engin liderliğinde hareket eden ekibi alacak. Seyircisi tarafından merak ile takip edilen Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanacak.