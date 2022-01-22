Aziz Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 21 Ocak 2022 Aziz Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

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Hikayesiyle ışık tuttuğu dönemi güçlü bir şekilde ekranlara getirmeye devam eden Aziz dizisi, bu hafta Aziz ve Efnan’ın arasındaki ilişkinin geri dönülmez bir hal alacağı sahneleriyle seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çok konuşulacak bir bölüm ile Show TV ekranlarındaki yerini almaya hazırlanan Aziz dizisi, bu akşam saat 20.00’da seyircisiyle buluşuyor. Peki, Aziz dizisi 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz dizisi 9. bölümde neler oldu? İşte, konu hakkındaki tüm detaylar…

Hatay’ın Türkiye Cumhuriyeti topraklarına dahil olmadan önce yaşanan Fransız işgalini konu almasıyla sezonun iddialı hikayelerinden biri ekranlara getirmeye başlayan Aziz dizisi, Show TV ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Ekranlara getirdiği Aziz Payidar (Murat Yıldırım), Dilruba (Damla Sönmez), Efnan (Simay Barlas), Galip Payidar (Ahmet Mümtaz Taylan), Delege Pierre (Fırat Tanış), Adem Payidar (Güven Murat Akpınar), Kenan (Eren Hacısalihoğlu), Handan (Ayten Soykök), Nigar Payidar (Füsun Demirel), Hatice Ana (Meral Çetinkaya), Azime (Suzan Kardeş), Mustafa (Baran Akbulut), Maksude Payidar (Elif Sönmez), Cemal (Cenan Çamyurdu), Selahattin (Haydar Köyel), Aslan (Berkay Akın) gibi karakterleri ile bir hayli sevilen Aziz dizisi, her cuma saat 20.00’da Show TV ekranlarındaki yerini alıyor.

Aziz Dizisi 9. Bölümde Neler Oldu?

Show TV ekranlarındaki yerini en son geçtiğimiz hafta alan Aziz dizisi, 9. bbölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Aziz dizisinin yayınlanan son bölümünde; Aziz, babasının ölümüne ve babasının kendisine bıraktığı mirasa dair tüm gerçekleri öğrendi. Bu gerçekleri öğrendikten sonra soluğu amcası Galip Payidar’ın karşısında alan Aziz, babasının ve babasının yanında çalışan herkesin hakkını savunmak için amcasına karşı yeni ve zorlu bir savaş başlattı. Fransızlara karşı başlayacak olan mücadelenin ateşini de cesareti ile yakan Aziz, aşk yaşamında da cesur davranmaya karar verdi ve Efnan’a olan hislerini ona herkesin içerisinde aştı.

Aziz Dizisi 10. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bu hafta yeni bir bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Aziz dizisi, 10. bölümü ile Show TV ekranlarındaki yerini alacak. Aziz dizisinin yayınlanan 10. bölüm fragmanına göre; Aziz ve Efnan evlilik hazırlığına başlayacak. Bu haberi alan Dilruba, evliliğe canı pahasına olsa da engel olmak için harekete geçecek. Öte yandan Fransızların tüm baskılarına rağmen Türk direnişin güçlenerek devam edeceği Aziz dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarındaki yerini alacak.