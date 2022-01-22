O Ses Türkiye Final Bölüm Full İzle! O Ses Türkiye 21 Ocak 2022 Final Bölüm Tek Parça Youtube İzle! Şampiyon Hasan Koçak Oldu...

O Ses Türkiye Final. Bölüm 21 Ocak 2022 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Bu sene de TV8 ekranlarındaki yerini alan O Ses Türkiye 2021 yarışması, her cumartesi seyircisi ile olan buluşmasının sonuna geldi. Birbirinden iddialı sesleri seyirci karşısına çıkaran O Ses Türkiye 2021 yarışması, nihayet final günü ile seyircisinin karşısına çıkmak için hazırlıklarını tamamladı. Peki, O Ses Türkiye 2021 yarı finalinde neler yaşandı, kimler finale kaldı? O Ses Türkiye 2021 final bölümü fragmanı yayınladı mı, şampiyonu kim? İşte, detaylar…

Türkiye’nin sevilen yarışma programlarından biri olan O Ses Türkiye 2021 yarışması, bu sezon da aldığı reytingler ile adından sıkça söz ettiriyor. Murat Boz, Beyazıt Öztürk, Oğuzhan Koç ve Ebru Gündeş’in jüri üyeliklerini, Acun Ilıcalı’nın ise sunuculuğunu üstlendiği O Ses Türkiye 2021 yarışması, bu sezonun da sonuna nihayet gelmiş bulunuyor.

O Ses Türkiye 2021 yılı Şampiyonu Hasan Koçak Oldu. İkinci Devrim Seyrek Oldu.

O Ses Türkiye 2021 Yarı Finalinde Neler Yaşandı, Kimler Finale Kaldı?

Bir sezonun daha sonuna yaklaşan O Ses Türkiye 2021 yarışması, TV8 ekranlarındaki yerini en son 20 Ocak 2022 Perşembe günü aldı. İki yarış birden ekranlara getiren O Ses Türkiye 2021 yarışmasının son bölümünde önce çeyrek final, ardından ise, yarı final gerçekleştirildi. O Ses Türkiye 2021 yarışmasının jüri üyeleri olan Murat Boz, Beyazıt Öztürk, Oğuzhan Koç ve Ebru Gündeş’in takımlarından isimlerin yarıştığı yarı final sonrası 10 yarışmacı finale yükseldi. O Ses Türkiye 2021 yarışmasında finale yükselen isimler ise; Hakkı İlek, Anastasiya Budakva, Şevval Ekiz, Devrim Seyrek, Mert Yenihayat, Hasan Koçak, Yunus Emre Çelik, Mustafa Açık, Yaşam Hancılar ve WAFA oldu.

O Ses Türkiye 2021 Final Bölümü Fragmanı Yayınladı Mı, Şampiyonu Kim?

Bu akşam final yarışı ile bir sezonun daha sonuna gelecek olan O Ses Türkiye 2021 yarışması, şampiyonunu belirleyecek. O Ses Türkiye 2021 yarışmasının yayınlanan final fragmanına göre, şampiyonluk yarışında Murat Boz’un takımından Hakkı İlek ve Anastasiya Budakva yarışacak iken; Beyazıt Öztürk’ün takımından Şevval Ekiz, Devrim Seyrek ve Mert Yenihayat sahne alacak. Oğuzhan Koç’un takımından Hasan Koçak ve Yunus Emre Çelik’in yanı sıra Ebru Gündeş’in takımından Mustafa Açık, Yaşam Hancılar ve WAFA isimli yarışmacıların yarışacağı O Ses Türkiye 2021 yarışmasının final bölümü bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.