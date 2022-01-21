- 21 Oca 2022 - 11:08

Aşk Mantık İntikam 29. Bölüm Full İzle! Aşk Mantık İntikam 21 Ocak Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Aşk Mantık İntikam dizisi, yeni bölümü ile bugün FOX TV ekranlarındaki yerini alıyor. Çok konuşulacak sahneleri ile seyircisini buluşturacak olan Aşk Mantık İntikam dizisinin yeni bölümüne ilişkin son bölüm fragmanı ve canlı yayın izleme linki haberimizde...

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Aşk Mantık İntikam 29. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Herkesi şaşırtacak sahneleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Aşk Mantık İntikam dizisi, yeni bölümü ile bugün FOX TV ekranlarındaki yerini alıyor. Çok konuşulacak sahneleri ile seyircisini buluşturacak olan Aşk Mantık İntikam dizisinin yeni bölümünde Esra ile Ozan nihayet evleniyor! Peki, Aşk Mantık İntikam dizisi 28. bölümde neler yaşandı? Aşk Mantık İntikam dizisi 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, tüm detaylar…

Bu sezonun uyarlama furyasına uyan Aşk Mantık İntikam dizisi, bir Güney Kore yapımı olan “My Cunning Single Lady” isimli diziden uyarlanarak yaz aylarından bu yana FOX TV ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Ozan ile Esra’nın arasında geçen fırtınalı bir aşkı konu alan Aşk Mantık İntikam dizisinin oyuncu kadrosunda ise; Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük, Melisa Döngel, Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Mehmet Korhan Fırat, Süleyman Atanısev, Birgül Ulusoy ve Anıl Altan gibi renkli isimler bulunuyor. Heyecanlı konusu ile seyircisini ekran başına kilitlemeyi başaran Aşk Mantık İntikam dizisi, her cuma saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanıyor.

Aşk Mantık İntikam Dizisi 28. Bölümde Neler Yaşandı?

FOX TV ekranlarındaki yerini en son 14 Ocak 2022 Cuma günü alan Aşk Mantık İntikam dizisi, 28. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Aşk Mantık İntikam dizisinin son bölümünde; Esra’nın Ozan’dan uzunca bir süredir sakladığı bir sır haline gelmiş olan Atlas’ın Ozan’ın oğlu olduğu gerçeği ortaya çıktı. Esra ile bu konuda büyük bir yüzleşme yaşayan Ozan, ondan yıllarca oğlunu kendisinden nasıl gizlediğinin hesabını sordu. Konuyu Ozan’ın öğrenmesi ile birlikte Çınar ile olan evlilik oyununa bir son vermeye karar veren Esra, harekete geçerken; Çınar, onu ve Atlası’ı durdurmak için harekete geçti. Ancak, bu kez Çınar’ın hiç beklemediği bir durum ikilinin yollarını geri dönülmez bir biçimde ayırdı. Ozan’ın içinde bulunduğu durumdan faydalanmaya çalışan Çağla, için de işler bir hayli yolunda gitmezken; Ozan, hiç beklemediği bir yerden aldığı bilgiyle Mert hakkındaki gizemi nihayet çözdü.

Aşk Mantık İntikam Dizisi 29. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bir süredir seyircisini ekran başına kilitlemeyi başaran yapımlardan biri olan Aş Mantık İntikam dizisi, bu hafta 29. bölümünü seyircisinin karşısına çıkaracak. Aşk Mantık İntikam dizisinin yayınlanan 29. bölüm fragmanına göre; kendi evlilik oyunlarını noktalayan Esra ile Ozan birbiriyle yeni bir evlilik oyununa başlayacak. İşlerin beklenmedik bir şekilde gelişeceği Aşk Mantık İntikam dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alacak.

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21 Oca 2022 - 11:08 - Dizi Fragmanları

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