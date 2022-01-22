Gönül Dağı Dizisi 48. Bölüm Full İzle! 22 Ocak 2022 Gönül Dağı Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Gönül Dağı Dizisi 48. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların ilgiyle takip edilen yapımlarından biri haline gelmiş olan Gönül Dağı dizisi, şimdilerde çok konuşulacak bölümleriyle seyircisinin karşısına çıkıyor. Bir süredir Ramazan ve Asuman arasındaki aşka odaklanan Gönül Dağı dizisi, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini yeni bölümüyle alıyor. Peki, Gönül Dağı dizisi 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı dizisi 47. bölümde neler yaşandı? İşte, Gönül Dağı dizisi hakkında tüm detaylar…

Tam bir Anadolu masalı olan Gönül Dağı dizisi, ikinci sezonuyla TRT1 ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Mucitlik yolunda çalışmalar yapan ve yaşadıkları coğrafyanın kaderini değiştirmek için çabalayan üç amcaoğlunun hikayesini ele alan Gönül Dağı dizisi, aynı zamanda Gedelli Kasabası’nda yaşayan kişilerin de yaşamlarına ışık tutuyor. Her hafta seyircisini ekran başına kilitleyen TRT1 dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinin başrollerinde ise, Berk Atan (Taner) ve Gülsüm Ali İlhan (Dilek) gibi isimler yer alıyor. Sevilen hikayesi ve yeni bölümleriyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Gönül Dağı dizisi, her cumartesi saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanıyor.

Gönül Dağı Dizisi 47. Bölümde Neler Yaşandı?

Geçtiğimiz hafta TRT1 ekranlarındaki yerini alan Gönül Dağı dizisi, 47. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Gönül Dağı dizisinin son bölümünde; Ramazan'ın tiyatro sahnesinde söylediklerinden etkilenen Asuman, bu kez rolleri değiştirdi. Daha önce kendisini kaçıran Ramazan’ın aşkına daha fazla karşı koyamayan Asuman, bu kez kendisi Ramazan’ı kaçırdı. Öte yandan Kenan ile Veysel aradıkları buzları nihayet eritti. Kendisini büyüten annenin ölüm haberini alan Kenan, yanına kardeşi Veysel’i de alarak, cenaze işlemleri için yola çıktı. Asuman ile Ramazan’ın kaçtığını bir kez daha duyan Münir ise, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle herkesi korkuttu.

Gönül Dağı Dizisi 48. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bir bölümü ile daha seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Gönül Dağı dizisi, bu hafta 48. bölümü ile TRT1 ekranlarındaki yerini alacak. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan 48. bölüm fragmanına göre, Asuman ve Ramazan’ın kaçış haberi Münir’in felç kalmasına neden olacak. Asuman ve Ramazan, bunu aşmaya çalışırken; amcaoğulları yeni işleri için kollarını sıvayacak. Merak ile beklenilen Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarında olacak.