- 22 Oca 2022 - 12:09

Yargı Dizisi 17. Bölüm Full İzle! 23 Ocak 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Kanal D ekranlarının yeni reyting rekortmeni olan Yargı dizisi, hikayesini derinleştirmeye devam ediyor. Yeni bölümü ile bu pazar seyirci karşısına çıkacak olan Yargı dizisine ait son bölüm fragmanı ve izleme linki haberimizde…

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 Yargı Dizisi 17. Bölüm KANAL D İzle! TIKLAYINIZ

Adaleti doğrudan konu almasıyla seyircisini kendisine adeta hayran bırakan Yargı dizisi, yeni bölümleriyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Bugün çok konuşulacak bir bölüm ile Kanal D ekranlarındaki yerini alacak olan Yargı dizisinde merak ile takip edilen Engin’in cinayeti gizemi yavaş yavaş çözülüyor. Peki, Yargı dizisi 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı dizisi 16. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Sezonun en iddialı yapımları arasına aldığı reytingler ile çoktan girmiş olan Yargı dizisi, Kanal D ekranlarındaki yerini Ay Yapım imzası ile almaya devam ediyor. Sevilen hikâyesinin yanı sıra usta oyuncu kadrosuyla da tüm dikkatleri üzerine çekmiş olan Yargı dizisinin oyuncu kadrosunda ise; Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Ece Yüksel, Arda Anarat, Onur Durmaz gibi renkli isimler bir araya gelmiş bulunuyor. Cinayetler üzerine kurulu gizem dolu bir hikayeyi ele alan Yargı dizisi, her Pazar saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor.

Yargı Dizisi 16. Bölümde Neler Oldu?

Kanal D ekranlarındaki yerini en son 16 Ocak 2022 Pazar günü alan Yargı dizisi, 16. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Yargı dizisinin yayınlanan son bölümünde; Ilgaz, Ceylin'in tutuksuz yargılanmasını sağlamak için elinden geleni yaptı. Bulduğu ipuçlarıyla Ceylin’i cezaevinden kurtaran Ilgaz, onun tutuksuz yargılanmasını sağladı. Ancak, bu karar oğlunu Ceylin’i öldüren Yekta’yı oldukça rahatsız etmeye başladı. Ceylin’i yeniden cezaevine sokmak için harekete geçen Yekta, Ilgaz’a karşı delil bulmak için adeta kendi adalet ordusunu kurdu. Ceylin ise, o gece yaşananları hatırlamak için beyni ile bir savaşa girmeye başladı. Öte yandan cezaevinden çıkar çıkmaz soluğu Ilgaz’ın yanında alan Ceylin, artık bu aşka karşı koymamaya karar verdi.

Yargı Dizisi 17. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kanal D ekranlarındaki yerini bu hafa da yeni bölümüyle alacak olan Yargı dizisi, 17. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Yargı dizisinin yayınlanan 17. yeni bölüm fragmanına göre; Ceylin, Engin'in öldürüldüğü geceyi hatırlamaya başlayacak. Engin’i öldüren kişinin bir kadın olduğunu öğrenen Ceylin, soluğu Pars’ın yanında alacak. Ilgaz’ın istifası nedeniyle Ceylin ile karşı karşıya geleceği Yargı dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da Kanal D erkanlarındaki yerini alacak.

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22 Oca 2022 - 12:09 - Dizi Fragmanları

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