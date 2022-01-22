- 22 Oca 2022 - 12:27

Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 31. Bölüm Full İzle! 23 Ocak 2022 Teşkilat Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

TRT 1 ekranlarının ses getiren yeni dizisi Teşkilat pazar akşamı ekranlarda olacak. Teşkilat 25. bölüm kesintisiz full izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte canlı yayın linki ve son bölüm fragmanı.

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Teşkilat Dizisi 31. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların sevilen kahramanlık hikayelerinden birini konu alan Teşkilat dizisi, yeni bölümleriyle seyircisinin karşısındaki yerini almaya devam ediyor. Bu hafta Serdar’ın geçmişte geçirdiği gizemli aylara ışık tutacak olan Teşkilat dizisi, sırların perdesini de yavaş yavaş aralıyor. Peki, Teşkilat dizisi 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat dizisi 30. bölümde neler yaşandı? İşte, Teşkilat dizisine dair tüm detaylar…

TRT1 ekranlarındaki macerasına ikinci sezonuyla devam eden Teşkilat dizisi, Milli İstihbarat Teşkilatı içerisinde kurulan ve özel yeteneklere sahip olan bir ekibin kahramanlıklarını konu alan hikayesiyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Sevilen konusunun yanı sıra oyunculuk performanslarıyla da seyircisini bir hayli etkileyen Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosunda ise; Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta, Deniz Baysal Yurtcu, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Gürkan Uygun, Hakan Boyav, Turgut Tunçalp ve Yavuz Bingöl gibi ünlü isimler bir araya gelmiş bulunuyor. Her bölümünde nefesleri kesen Teşkilat dizisi, Pazar günleri saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini almaya başlıyor.

Teşkilat Dizisi 30. Bölümde Neler Yaşandı?

Seyircisi ile en son 16 Aralık 2022 Pazar günü buluşan Teşkilat dizisi, 30. bölümü ile TRT1 ekranlarındaki yerini aldı. Teşkilat dizisinin yayınlanan son bölümünde, Serdar, Elçi ve Ceren arasında gerilim giderek tırmanmaya devam ederken; bu gerilimin getireceği zararlardan habersiz olan ekip, yeni bir operasyon için harekete geçti. Bu operasyonda tüm ekibin kaderinin kendisinin elinde olduğunu bilen Serdar, herkesi şaşırtan sürpriz bir hamle ile operasyonu sürdürdü. Yeni bir intikam planı için yemin eden Yıldırım, kızı Roza’nın ölümünden sorumlu tuttuğu ekibi yok etmek için harekete geçti. Ekip ise, son operasyonunu Çelik Kalkan’ın Yıldırım’ın eline geçmesini engellemek amacıyla gerçekleştirdi.

Teşkilat Dizisi 31. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bölümleriyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Teşkilat dizisi, bu hafta 31. bölümüyle seyircisini buluşturacak. Teşkilat dizisinin yayınlanan 31. bölüm fragmanına göre; Serdar, ekibin operasyonda başarılı olabilmesi için bir kez daha kendi hayatını ortaya koyacak. Gizemli geçmişiyle herkesi bir hayli meraklandıran Serdar’ın geçmişine dair sırların da ortaya çıkacağı Teşkilat dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alacak.

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22 Oca 2022 - 12:27 - Dizi Fragmanları

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