- 22 Oca 2022 - 20:25

Survivor All Star 6.Bölüm Kesintisiz Full İzle! 22 Ocak 2022 Survivor 6. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yeni sezonu ile ekranlara merhaba diyen Survivor Türkiye All Star Türkiye 2021, eğlenceli anları ile seyircisine ekran başına kilitlemeyi yine başardı. Survivor Türkiye All Star son bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Survivor Türkiye All Star son bölümde neler oldu? İşte, Survivor Türkiye All Star yarışması hakkındaki tüm detaylar…

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Survivor Türkiye All Star Türkiye 22 Ocak 2022 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleşen zorlu yarışı seyircisiyle buluşturmaya devam eden Survivor All-Star 2022 yarışması, bugün yeni bir haftaya başlıyor. Eleme konseyinden sonra aralarındaki gerilimin artacağı Survivor All-Star 2022 yarışmacıları, nefes kesen bir yarış ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Survivor All-Star 2022 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All-Star 2022 5. bölümde neler oldu? İşte, Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Ekranların en çok izlenen yarışma programı haline gelmiş olan Survivor All-Star 2022 yarışması, iddialı yarışmacıları ve zorlu parkurlarıyla seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Bugün itibariyle yeni bir haftaya başlayacak olan Survivor All-Star 2022 yarışması, hafta boyunca TV8 ekranlarındaki yerini almayı planlıyor.

Survivor All-Star 2022 5. Bölümde Neler Oldu?

TV8 ekranlarındaki yerini en son 19 Ocak 2022 Çarşamba günü alan Survivor All-Star 2022 yarışması, 5. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan son bölümünde; haftanın ilk eleme konseyi gerçekleştirildi. Eleme konseyinden önce parkura çıkan ünlüler ve gönüllüler takımı, ödül oyunu için kıran kırana bir mücadele verdi. Sezonun ilk ödül oyununun kazanan takım Gönüllüler olurken; gönüllülere verilecek olan ödülünün kraker yiyecek olduğu ortaya çıktı. Ardından ilk eleme konseyleri için toplanan Survivor All-Star 2022 yarışmacılarının eleme potasında yer alan Birsen, Sercan, Gizem ve Hikmet isimli yarışmacılar, elenmemek için mücadele etti. Gecenin sonunda SMS oylarını açıklayan Acun Ilıcalı, Survivor All-Star 2022 yarışmasına ilk veda eden ismin Gizem olduğunu duyurdu. Adaya veda eden Gizem, psikolojik olarak bu sezon adaya uyum sağlayamadığını ve dizindeki yaradan dolayı da bir hayli mutsuz olduğunu belirterek, arkadaşlarına veda etti.

Survivor All-Star 2022 6. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

TV8 ekranlarından yeni bir haftaya başlayacak olan Survivor All-Star 2022 yarışması, 22 Ocak 2022 Cumartesi akşamı 5. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan 6. bölüm fragmanına göre, adadaki gerginlik hat safhaya tırmanacak. Kadroya yedek yarışmacıların da dahil olacağı Survivor All-Star 2022 yarışmasında bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu da bugün gerçekleştirilecek. Heyecanlı ve zorlu parkurlarını seyircisiyle buluşturacak olan Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanacak.

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22 Oca 2022 - 20:25 - Dizi Fragmanları

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