- 22 Oca 2022 - 12:47

Elkızı Dizisi 12. Bölüm Full İzle! 23 Ocak 2022 Elkızı Dizisi Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Yeni sezona FOX TV ekranlarından iddialı bir giriş yapan Elkızı dizisi, dram dolu bir hikaye ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Elkızı dizisinin 1. bölüm fragmanı ve canlı yayın izleme linki haberimizde...

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Elkızı 12. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ

Yeni sezonun merak ile takip edilen yapımlarından biri olan Elkızı dizisi, yeni bölümlerini artık pazar günleri yayınlıyor. Bu hafta Ezo’nun yeni sınavlar ile karşılaşacağı Elkızı dizisinin yeni bölümü, çok konuşulacağa benziyor. Peki, Elkızı dizisi 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Elkızı dizisi 11. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Yeni günüyle seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Elkızı dizisi, her Pazar saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Oyuncu kadrosunda; Sevda Erginci (Ezo Bozdağlı), İsmail Ege Şaşmaz (Harun Karasu), Perihan Savaş (Cavidan Bozdağlı), Fikret Kuşkan (Resul Bozdağlı), Münir Can Cindoruk (Ali Demir), Sedef Avcı (Zeliha Bozdağlı), Toprak Sağlam, Fırat Doğruloğlu, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli, Macit Koper, Nur Yazar, Mesut Kaytan, Beyza Dolu, Zeynep Ülsever, Can Büyükaltay, Alayça Öztürk gibi birbirinden güçlü isimleri buluşturan Elkızı dizisi, Ezo isimli genç bir kadının mücadelesini konu alıyor.

Elkızı Dizisi 11. Bölümde Neler Oldu?

FOX TV ekranlarındaki yerini en son 16 Ocak 2022 Pazar günü alan Elkızı dizisi, 11. bölümü ile seyircisini yeni gününde buluşturdu. Elkızı dizisinin yayınlanan son bölümünde; Ali ve annesini korumak için kendi hayatını karartacak bir karar alan Ezo, Harun ile evlendi. Ancak bu Ezo için başlayacak olan yeni sınavların en hafifiydi. Ezo’nun Harun ile evlenmesinin altında bir şey yattığını anlayan Ali, her şeye rağmen onun yanında olmaya karar verdi. Zeliha ise, Cavidan’ın kendisine ilaçlar verdiğini anlayarak, ilaçları yutmamaya başladı. Bu durum Cavidan ve Zeliha arasında yeni bir savaş başlatırken; Ezo, Nermin ile Harun’dan kurtulmak için yeni bir plan kurdu.

Elkızı Dizisi 12. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

FOX TV ekranlarındaki yerini bu pazar da yeni bölümüyle alacak olan Elkızı dizisi, 12. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Elkızı dizisinin yayınlanan 12. bölüm fragmanına göre; Ezo, düştüğü durumdan kurtulmak için Harun ve Nermin’e kafa tutmaya başlayacak. Ancak, Ezo’nun bu durumdan hemencecik kurtulamayacağını Harun, ona tek bir hamle ile gösterecek. Öte yandan Ezo, Ali’ye olan hislerinin de önüne geçememeye başlayacak. Merak ile beklenilen Elkızı dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanacak.

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22 Oca 2022 - 12:47 - Dizi Fragmanları

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