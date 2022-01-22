Kardeşlerim 36. Bölüm Full İzle? 22 Ocak 2022 Kardeşlerim Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Kardeşlerim 36. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Sevilen gençlik dizilerinden biri olan Kardeşlerim, şimdilerde çok konuşulacak bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oğulcan’ın başını derde sokacağı Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Kardeşlerim dizisi 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim dizisi 35. bölümde neler yaşandı? İşte, tüm ayrıntılar…

Dram dolu hikayesiyle ATV ekranlarındaki yerini almaya devam eden Kardeşlerim dizisi, bu sene ikinci sezonuyla seyircisinin karşısına çıkıyor. Nefes kesen bir konu ile seyircisini her hafta ekran başına kilitlemeyi başaran Kardeşlerim dizisi, bir aile dramını konu alıyor. Konusu kadar oyunculuk performanslarıyla da seyircisini etkileyen Kardeşlerim dizisinin başrollerinde ise; Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk gibi birbirinden güçlü isimler yer alıyor. Gençlik dizisi olmasıyla da bir hayli sevilen Kardeşlerim dizisi, her cumartesi saat 20.00’da ATV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Kardeşlerim Dizisi 35. Bölümde Neler Yaşandı?

Geçtiğimiz hafta itibariyle yeniden yeni bölümlerini seyircisinin karşısına çıkarmaya başlayan Kardeşlerim dizisi, 15 Ocak 2022 Cumartesi günü 35. bölümü ile ATV ekranlarındaki yerini aldı. Kardeşlerim dizisinin son bölümünde; Asiye’nin çalıştığı evde kaza sonucu yararlanan Emel, apar topar hastaneye kaldırıldığı. Ölüme karşı verdiği savaşı kazanan minik Emel, bu savaşı kazanarak, tüm ailesini sevince boğdu. Ancak, Emel'in yaralanmasına neden olan ev sahipleri İlknur ve Burhan, Emel ile sürekli görüşmeye başladı. Bu görüşmelerin sonunda kurulan sıcaklık çifti farklı bir karar almaya iterken; bu karar Ömer’i bir hayli öfkelendirdi. Öte yandan Resul'ün okula getirdiği yeni soluk, tüm sınıfı heyecanlı bir müsabaka içerisine sokarken; Akif’i rahatsız etmeye başladı. Suzan ile Resul arasındaki ilişkiyi bozmak için harekete geçen Akif ve Nezahat, soluğu Ayla’nın yanında aldı.

Kardeşlerim Dizisi 36. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bu hafta da yeni bölümünü seyircisiyle buluşturacak olan Kardeşlerim dizisi, 36. bölümü ile ATV ekranlarındaki yerini alacak. Kardeşlerim dizisinin yayınlanan 36. bölüm fragmanına göre; başını bu kez belaya sokacak olan kişi Eren kardeşlerin kuzeni Oğulcan olacak. Oğulcan’ın tutuklanacağı, Eren ailesinin ise, Oğulcan’ı kurtarmak için harekete geçeceği Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da ATV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkacak.