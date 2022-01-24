Müge Anlı 24 Ocak 2022 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 24 Ocak 2022 Pazartesi ATV Canlı İzle!

Müge Anlı İle Tatlı Sert 21 Ocak 2022 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Bir süredir ele aldığı Paslı cinayeti davasıyla tüm gözlerini üzerine çevirmiş olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yeni bir haftaya başlıyor. Sıcak gelişmeleriyle ATV ekranlarındaki yerini almaya hazırlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yeni haftasına bugün saat 10.00’da start veriyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 24 Ocak gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 21 Ocak’ta neler yaşandı? İşte, tüm detaylar…

Hafta içi her gün seyircisinin evine konuk olmaya bu sezon da devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 2008 yılından bu yana faili meçhul davaların ardına düşmeye devam ediyor. Ele aldığı konularla televizyon izleyicisini ekran başına kilitlemeyi başaran Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, hafta içi her gün saat 10.00’da başlıyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 21 Ocak’ta Neler Yaşandı?

Ekranlara en son 21 Ocak 2022 Cuma günü gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, merak ile takip edilen konularını ele almaya devam etti. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde; yıllardır aynı evde yaşadığı gelini tarafından darp edildiği nedeniyle Müge Anlı’ya başvuran Şaduman Hanım, eşi ile yüzleşti. Eşi Şükrü Bey ile bir araya gelen Şaduman Hanım, gelini ile arasındaki pek çok sorunun eşinin de tetiklediğini iddia etti. Eşiyle severek evlendiğini söyleyen Şükrü Bey, eşiyle barışmak istediğini belirtti. Yıllardır evli ve beş çocuklu çift bir jest yapan Müge Anlı, çifti yemeğe göndererek, kararlarını sonra vermelerini istediğini belirtti. Bir süredir Müge Anlı ile Tatlı Sert programı tarafından ele alınan Hatice ve Cahit Paslı çiftinin cinayeti, programın son bölümünün de konu oldu. Tuzak kurulup öldürülen çiftin oğlu canlı yayına bağlandı ve ailesinin cinayetinden sorumlu tuttuğu isimleri açıkladı. Öte yandan konuyla ilgili Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanan Ergus Bey, Ali Bey’in kendisine telefon açtığını ve yanına gece 3’te silahla geldiğini belirtti.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 24 Ocak Gündemleri Neler Olacak?

Yeni bölümleriyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yeni bir haftaya başlamaya hazırlanıyor. Bu hafta itibariyle yeni konu ve konuklarıyla seyircisinin karşısına çıkacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, merak ile takip edilen Paslı cinayetine de ışık tutmaya devam ediyor. Öte yandan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bugün saat 10.00’da başlıyor.