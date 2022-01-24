Survivor All-Star 2022 8.Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 2022 24 Ocak 2022 İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

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Yeni bir haftaya başlamış olan Survivor All-Star 2022 yarışması, nefes kesen yarışıyla TV8 ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Değişen formatıyla bir hayli sevilen Survivor All-Star 2022 yarışması, bugün ikinci eleme adayını belirlemek için ada konseyini topluyor. Peki, Survivor All-Star 2022 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All-Star 2022 7. bölümde neler oldu? İşte, Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Nefes kesen dokunulmazlık ve ödül oyunlarıyla TV8 ekranlarının en çok izlenen yapımları arasına ilk haftadan girmeyi başaran Survivor All-Star 2022 yarışması, nefes kesen mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Hafta boyunca TV8 ekranlarındaki yerini alan Survivor All-Star 2022 yarışması, yeni bölümlerini saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlıyor.

Survivor All-Star 2022 7. Bölümde Neler Oldu?

TV8 ekranlarındaki yerini en son 23 Ocak 2022 Pazar günü alan Survivor All-Star 2022 yarışması, 7. bölümüyle geçtiğimiz gün itibariyle yeni bir yarışına başladı. Merak ile takip edilen Survivor All-Star 2022 yarışmasının son bölümünde; ünlüler ve gönüllüler arasında yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunu gerçekleştirildi. Haftanın ilk ödül ve dokunulmazlık oyunu için parkura çıkan ünlüler ve gönüllüler takımı kıran kırana bir mücadele verdi. İlk turu 8-6 olarak kazanan gönüllüler takımı, ikinci turu ise, 8-7 kazanarak, haftanın ilk dokunulmazlık ödülünü hanesine yazdırdı. Haftanın ilk konseyinin de toplandığı Survivor All-Star 2022 yarışmasında ünlüler takımı elenecek ismi belirlemek için bir araya geldi. Performanslarına bağlı olarak Survivor All-Star 2022 yarışmasından bireysel dokunulmazlık kazanan Merve Aydın ve Batuhan Karacakaya’nın ismi oylamaya dahil edilmedi. Öte yandan gerçekleştirilen oylamanın ardından Survivor All-Star 2022 yarışmasının bu haftaki ilk eleme adayı ve sürgün kampına giden isim Mert oldu.

Survivor All-Star 2022 8. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

TV8 ekranlarındaki yerini yeni haftasıyla almaya başlayan Survivor All-Star 2022 yarışması, bu haftanın eleme adayını belirlemek için nefes kesen mücadelesine devam ediyor. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümünde bir dokunulmazlık oyunu daha gerçekleştiriyor. Bir ismin daha sürgün kampına gideceği Survivor All-Star 2022 yarışması, yeni bölümüyle bugün saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alıyor.