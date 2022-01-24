- 24 Oca 2022 - 12:14

Survivor All-Star 2022 8.Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 2022 24 Ocak 2022 İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Dünyanın fenomen programı Survivor, 2022 sezonunda All Star konsepti ile devam ediyor. Türkiye’de yayınlanmaya devam ediyor. Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen çekimler, giderek finale yaklaşıyor. Yeni bölümleriyle ekranlara gelmekte olan Survivor All Star’a ait canlı yayın linki ve son bölüm fragmanı haberimizde.

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Survivor All Star, 24 Ocak 2022 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni bir haftaya başlamış olan Survivor All-Star 2022 yarışması, nefes kesen yarışıyla TV8 ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Değişen formatıyla bir hayli sevilen Survivor All-Star 2022 yarışması, bugün ikinci eleme adayını belirlemek için ada konseyini topluyor. Peki, Survivor All-Star 2022 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All-Star 2022 7. bölümde neler oldu? İşte, Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Nefes kesen dokunulmazlık ve ödül oyunlarıyla TV8 ekranlarının en çok izlenen yapımları arasına ilk haftadan girmeyi başaran Survivor All-Star 2022 yarışması, nefes kesen mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Hafta boyunca TV8 ekranlarındaki yerini alan Survivor All-Star 2022 yarışması, yeni bölümlerini saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlıyor.

Survivor All-Star 2022 7. Bölümde Neler Oldu?

TV8 ekranlarındaki yerini en son 23 Ocak 2022 Pazar günü alan Survivor All-Star 2022 yarışması, 7. bölümüyle geçtiğimiz gün itibariyle yeni bir yarışına başladı. Merak ile takip edilen Survivor All-Star 2022 yarışmasının son bölümünde; ünlüler ve gönüllüler arasında yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunu gerçekleştirildi. Haftanın ilk ödül ve dokunulmazlık oyunu için parkura çıkan ünlüler ve gönüllüler takımı kıran kırana bir mücadele verdi. İlk turu 8-6 olarak kazanan gönüllüler takımı, ikinci turu ise, 8-7 kazanarak, haftanın ilk dokunulmazlık ödülünü hanesine yazdırdı. Haftanın ilk konseyinin de toplandığı Survivor All-Star 2022 yarışmasında ünlüler takımı elenecek ismi belirlemek için bir araya geldi. Performanslarına bağlı olarak Survivor All-Star 2022 yarışmasından bireysel dokunulmazlık kazanan Merve Aydın ve Batuhan Karacakaya’nın ismi oylamaya dahil edilmedi. Öte yandan gerçekleştirilen oylamanın ardından Survivor All-Star 2022 yarışmasının bu haftaki ilk eleme adayı ve sürgün kampına giden isim Mert oldu.

Survivor All-Star 2022 8. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

TV8 ekranlarındaki yerini yeni haftasıyla almaya başlayan Survivor All-Star 2022 yarışması, bu haftanın eleme adayını belirlemek için nefes kesen mücadelesine devam ediyor. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümünde bir dokunulmazlık oyunu daha gerçekleştiriyor. Bir ismin daha sürgün kampına gideceği Survivor All-Star 2022 yarışması, yeni bölümüyle bugün saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alıyor.

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24 Oca 2022 - 12:14 - Dizi Fragmanları

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