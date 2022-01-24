Esra Erol'da 24 Ocak 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 24 Ocak 2022 Pazartesi ATV Canlı İzle!

Esra Erol 24 Ocak 2022 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Farklı formatıyla gündüz kuşağının öne çıkan isimlerinden biri olan Esra Erol’da programı, yeni bir haftaya başlıyor. Merak ile takip edilen konu ve konuklarıyla ATV ekranlarındaki yerini almaya devam eden Esra Erol’da programı, bugün çok konuşulacak gündemleriyle seyircisinin karşısına çıkıyor. Peki, Esra Erol’da programı 24 Ocak gündemleri neler olacak? Esra Erol’da programı 21 Ocak’ta neler oldu, hangi gündemler konuşuldu? İşte Esra Erol'da hakkındaki tüm detaylar...

ATV ekranlarının sevilen yapımlarından biri olan Esra Erol’da programı, yeni bölümleriyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Farklı formatı ve gergin yüzleşmeleriyle televizyon izleyicisi ekran başına kilitleyen Esra Erol’da programı, hafta içi her gün saat 10.00’da başlıyor.

Esra Erol’da Programı 21 Ocak’ta Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?

ATV ekranlarındaki yerini en son 21 Ocak 2022 Cuma günü alan Esra Erol’da programı, merak ile takip edilen konuklarının gerçek yaşam öykülerini ekranlara taşımaya devam etti. Esra Erol’da programının son bölümünde; programa ilk kez konuk olan Fatma Hanım, ağlayarak, canlı yayına çıktı. Eşi Ali Bey ile ailesine rağmen evlendiğini belirten Fatma Hanım, eşiyle evlendikten sonra eşinin cezaevine gireceğini öğrendiğini ve eşini cezaevinde kaldığı 1,5 yıl boyunca beklediğini, bu arada da kızını dünyaya getirdiğini söyledi. Eşinin cezaevinden çıktıktan sonra kendisini dövmeye başladığını ve kendisini evden attığını söyleyen Fatma Hanım, eşinin kendisini aldattığını da iddia etti. Eşinden boşanmak istediğini belirten Fatma Hanım, Esra Erol’da programı aracılığıyla eşine seslendi. Esra Erol’da programının bir diğer konusu daha önce programa katılan Ayça Hanım ve Yusuf Bey’in birlikte kaçması oldu. Konuyla ilgili şaşkınlığını dile getiren Esra Erol, ailelerinin kendisine bilgi verdiğini ve iki ismin de kayıp olarak arandığını duyurdu. Öte yandan Esra Erol’da programının popüler çiftlerinden biri olan Safa Bey ve Rabia Hanım, nihayet arada anneleri olmadan stüdyoda buluşabildi.

Esra Erol’da Programı 24 Ocak Gündemleri Neler Olacak?

Yeni bir hafta için geri sayıma başlayan Esra Erol’da programı, yeni konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor. Bugün geçen haftadan kalan konu ve konuklarını ele almaya da devam edecek olan Esra Erol’da programı, hafta içi her gün olduğu gibi bugün de 10.00’da ATV ekranlarından başlıyor.