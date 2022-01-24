Zuhal Topal'la Yemekteyiz 96. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 24 Ocak 2022 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması…
Ekranların sevilen yarışması Zuhal Topal 15.000 TL ödüle sahip olmak için her hafta birbirinden farklı yarışmacı kıyasıya yarışıyor. Sizlerde Zuhal Topal 96. Bölüm izle seçeneği ile kesintisiz bir şekilde yeni bölümü izleyebilirsiniz. Son bölümde neler yaşandığını merak ediyorsanız yapmanız gereken belli! Zuhal Topal son bölüm izle linki ile yüksek çözünürlükte izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…
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Her hafta 5 yeni isim ile yarışan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, yeni bir haftaya daha başlıyor. Yeni yarışmacılarıyla seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, bugün saat 16.00’da Tv8 ekranlarından yeni haftasının startını veriyor. Peki, Zuhal Topal’la Yemekteyiz 21 Ocak Cuma 95. bölüm yarışmacısı kim, kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 24 Ocak Pazartesi 96. bölüm puan durumu belli oldu mu, günün birincisi kim oldu? İşte, detaylar…
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programlarından biri olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, yeni bölümleriyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Her hafta beş yeni isim ile mutfağa giren Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, haftanın en lezzetli ellerini arıyor. Hafta şampiyonuna 15 bin TL para ödülü veren Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, hafta içi her gün saat 16.00’da başlıyor.
Zuhal Topal’la Yemekteyiz 21 Ocak Cuma 95. Bölüm Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?
TV8 ekranlarındaki yerini en son 21 Ocak 2022 Cuma günü alan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, 95. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının son bölümünde; haftanın son ismi Murat Bey mutfağa girdi. İddialı yarışmacılardan biri olan Murat Bey’in menüsünde; roasted paprika and tomatoes, gökkuşağı roll, pancar salatası, intinito, kestane püreli greçka salatası, brownie gibi birbirinden lezzetli yemekler yer aldı. Günün sonunda Zuhal Topal dışında herkesin puanını öğrenen Murat Bey, Aynur Hanım’dan ve Samet Bey’den 6’şar puan alırken; Banu Hanım’dan 5 puan, Hanife Hanım’dan ise 8 puan aldı. Öte yandan günün sonunda hafta şampiyonunu açıklayan Zuhal Topal, haftayı toplamda 39 puan ile bitiren Banu Hanım’ın bu haftaki şampiyon olduğu duyurarak, yarışmacıya 15 bin TL değerindeki çeki hediye etti.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 24 Ocak Pazartesi 96. Bölüm Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?
Yeni bir hafta için hazırlıklarını tamamlamış olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, 24 Ocak 2022 Pazartesi günü 96. bölümünü seyircisinin karşısına çıkacak. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yeni bölümünde beş yeni isim mutfaktaki hünerlerini sergilemek için yarışa başlayacak. Haftanın ilk yarışmacısının mutfağa gireceği Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yeni bölümü, bugün sata 16.00’da TV8 ekranlarından başlayacak.
24 Oca 2022 - 12:17 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.