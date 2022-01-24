- 24 Oca 2022 - 12:20

Yasak Elma 128. Bölüm Full İzle! 24 Ocak Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yasak Elma 128. Bölüm izle ve Yasak Elma 103. Bölüm fragmanı, Google’da günün en çok araştırılan dizi konuları olmuş durumda. Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma 128. Bölüm izle makalemizle birlikte hem bölümü, hem de Yasak Elma 128. Bölüm fragmanını sizler için sunuyoruz. Türlü türlü entrikaların döndüğü, yeni sezona bomba gibi giren ve reyting rekortmeni olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Yasak Elma dizisi son bölüm izle makalemizle, tüm detayları görebilirsiniz. İşte detaylar…

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Yasak Elma Dizisi 128. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Entrikaların en iyisini seyircisiyle buluşturan Yasak Elma dizisi, bu hafta çok konuşulacak bir bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Çağatay ve Kumru’nun evleneceği Yasak Elma dizisinin yeni bölümünde o isimler de evlilik için düğmeye basmış bulunuyor! Peki, Yasak Elma dizisi 127. bölümde neler yaşandı? Yasak Elma dizisi 128. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma dizisi ile ilgili tüm ayrıntılar…

Med Yapım imzasıyla beş sezondur FOX TV ekranlarındaki yerini almaya devam eden Yasak Elma dizisi, yeni bölümleriyle seyircisinin karşısına çıkıyor. Entrikalar ile dolu senaryosuyla inanılmaz bir şekilde ses getirmiş olan Yasak Elma dizisinin oyuncu kadrosunda ise; Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden iddialı isimler yer alıyor. Seyircisini ekran başına kilitleyen yapımlardan biri olan Yasak Elma dizisi, yeni bölümlerini her pazartesi saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlıyor.

Yasak Elma Dizisi 127. Bölümde Neler Yaşandı?

FOX TV ekranlarındaki yerini en son geçtiğimiz hafta alan Yasak Elma dizisi, 127. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Yasak Elma dizisinin son bölümünde; Yıldız ve Doğan, Çağatay ile Kumru’nun kendilerine oynadığı oyunu öğrendi. Yıldız, yaşadıklarını kaldırmakta zorlanırken; Doğan ve Ender bu süreçte ona en çok destek olan isimlerden biri oldu. Ender’in Sami’nin peşine düşmesi onu hedef haline getirirken; Feyza ve Ender’den aynı anda kurtulmak isteyen Sami, planını devreye soktu. Arzu’ya emir veren Sami, iki kadını da ortadan kaldırmasını istedi. Yaşananlardan en çok yarayı alan Ömer ise, kimseye haber vermeden ortadan kayboldu. Ömer için endişelenen Caner ve Emir, onu ararken; Ömer soluğu elindeki silahıyla Kumru ve Çağatay’ın evinde aldı. Öte yandan Arzu ve Sami’nin adamı da silahıyla birlikte Ender ve Feyza’nın karşısındaydı.

Yasak Elma Dizisi 128. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Geçtiğimiz hafta heyecanlı bir final sahnesiyle ekranlara gelen Yasak Elma dizisi, bir haftadır merak ile beklenilen yeni bölümünü bu hafta yayınlayacak. FOX TV ekranlarına bu hafta 128. bölümü ile gelecek olan Yasak Elma dizisinde; Ömer’in silahlı saldırısından kurtulan Çağatay ve Kumru evlenmek için düğmeye basacak. Ancak, bu kez sürpriz yapan onlar değil, Doğan ve Yıldız olacak. Doğan ve Yıldız’ın Kumru ve Çağatay’dan intikam almak için evleneceği Yasak Elma dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanacak.

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24 Oca 2022 - 12:20 - Dizi Fragmanları

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