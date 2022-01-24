- 24 Oca 2022 - 13:01

Üç Kuruş 11. Bölüm Full İzle! 24 Ocak Üç Kuruş Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Show Tv Ekranlarının bomba dizilerinden olan Üç Kuruş Dizisi her hafta yeni bölümleri ile izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Roman mahallesinde geçen hayat hikayelerini anlatan Üç Kuruş dizisine ait son bölüm fragmanı ve canlı yayın linki haberimizde…

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Üç Kuruş 11. Bölüm Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Orijinal hikayesiyle ekranların sevilen yapımlarından biri haline dönüşmüş olan Üç Kuruş dizisi, yeni bölümleriyle Show TV ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Bu hafta tüm sırların ortaya çıkacağı Üç Kuruş dizisinde yapılacak olan işbirlikleri de bir hayli merak ediliyor. Peki, Üç Kuruş dizisi 10. bölümde neler yaşandı? Üç Kuruş dizisi 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma dizisi ile ilgili tüm ayrıntılar…

Ekranların yeni fenomeni haline gelmiş olan Üç Kuruş dizisi oyuncu kadrosunda yer alan; Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Zafer Algöz, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Emrullah Çakay, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu, Ömer Civan Şit gibi isimler ile seyircisini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Farkı hikayesiyle bir hayli beğenilen Üç Kuruş dizisi, her pazartesi saat 20.00’da Show TV ekranlarındaki yerini alıyor.

Üç Kuruş Dizisi 10. Bölümde Neler Yaşandı?

Show TV ekranlarındaki yerini en son geçtiğimiz hafta yeni bölümüyle alan Üç Kuruş dizisi, 10. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Üç Kuruş dizisinin son bölümünde; Efe, suçluları yakalamak için yoluna devam etmesi gerektiğine karar verdi. Amiri ile konuşan Efe, tepedeki isme ulaşmak istediğini ve içerde kalmasına onay vermesi gerektiğini belirtti. Baybars’a ulaşmak için Kartal ile birlikte hareket etmeye karar veren Efe, mafyanın içerisine sızmak için düğmeye bastı. Kartal ise, hedefindeki ilk isim olan Nezih’i öldürdü ve savaşın ilk raundunu kazanmayı başardı. Öte yandan yeni bir plan devreye sokan İrfan, polise teslim oldu ve sadece Efe ile konuşacağını belirtti. Bu konuşma esnasında Efe ve Kartal’a ortaklık teklif eden İrfan, onlara cazip bir teklif sundu.

Üç Kuruş Dizisi 11. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bu hafta da yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Üç Kuruş dizisi, bugün 11. bölümü ile seyircisini buluşturacak. Üç Kuruş dizisinin yayınlanan 11.bölüm fragmanına göre, Neriman'ın Baybars ismini duyduğunda verdiği tepki herkesi şoke ederken; Bahar babasının ölümünü aşmaya çalışacak. Kartal, Efe ve İrfan’ın işbirliği yapıp yapmayacağının belli olacağı Üç Kuruş dizisinin yeni bölümü bu akşam sata 20.00’da Show TV ekranlarındaki yerini alacak.

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24 Oca 2022 - 13:01 - Dizi Fragmanları

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