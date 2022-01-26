Müge Anlı 26 Ocak 2022 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 26 Ocak 2022 Çarşamba ATV Canlı İzle!

Müge Anlı İle Tatlı Sert 26 Ocak 2022 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Heyecanlı konu ve konuklarıyla bu hafta da gözleri üzerine çeviren Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yeni bir bölümüyle seyircisinin karşısına çıkmak için tüm hazırlıklarını an itibariyle tamamlamış bulunuyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 26 Ocak gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 25 Ocak’ta neler yaşandı? İşte, tüm detaylar…

Her dönem gündüz kuşağının etkili yapımlarından biri olmayı başarmış olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yeni bölümleriyle ATV ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Kayıp kişilerin, faili meçhul cinayetlerin ve nitelikli dolandırıcılık hikayelerinin ardına düşen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, hafta içi her gün sata 10.00’da başlıyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 25 Ocak’ta Neler Yaşandı?

Bir süredir ele aldığı faili meçhul ve nitelikli dolandırıcılık dosyasıyla seyircisini ekran başına kilitlemeyi başaran Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, ekranlara en son 25 Ocak 2022 Salı günü geldi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde; 5 aydır kayıp olan iki çocuk annesi Selma Hanım, bulundu. Eşinin kendisine ve eve bakmadığını iddia eden Selma Hanım, gittiği yerde oldukça mutlu olduğunu belirtti. Sağlıklı olduğunun altını çizen Selma Hanım, eşinin bir kadınla kendisini aldattığını, bu nedenle de bir an önce eşinden boşanmak istediğini ve yanına gittiği şahıs ile evleneceğini söyledi. Selma Hanım’ın yeni evleneceği kişiye Ahmet Avcı’nın eşlik ediyor olmasından dolayı oldukça tedirgin olan iki çocuk annesi kadının ailesi, onu uyardı ve boşanana kadar yanlarında kalmayı teklif etti. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına damga vuran bir diğer olay 60 yaşındaki Hatice Çakır’ın 30 yaşındaki Nihat adında bir emlakçı tarafından dolandırıldığını iddia etmesi oldu. Nihat Bey, böyle bir şey olmadığını, Hatice Hanım’a ev sattığını, senetleri de bu nedenle aldığını söylerken; programa bağlanan olay tanıkları Nihat Bey’in bu tarz olaylara daha önce de karıştığını iddia etti.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 26 Ocak Gündemleri Neler Olacak?

Yeni bölümlerine hız kesmeden devam edecek olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 26 Ocak 2022 Çarşamba günü sıcak gelişmeleriyle ATV ekranlarındaki yerini alacak. Bugün saat 10.00’da canlı yayınına başlayacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, çok merak edilen konu ve konuklarına dair gerçeklerin peşine de düşmeye devam edecek.