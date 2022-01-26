Survivor All-Star 10.Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 2022 26 Ocak 2022 İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Survivor All Star, 26 Ocak 2022 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonuyla herkesi etkisi altına almış olan Survivor All-Star 2022 yarışması, etkileyici yarışlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu haftanın eleme konseyiyle seyircisinin karşısına çıkacak olan Survivor All-Star 2022 yarışması, ikinci haftasını da yavaş yavaş tamamlıyor. Peki, Survivor All-Star 2022 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All-Star 2022 9. bölümde neler oldu? İşte, Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Her sezonu ile ses getirmeyi başaran Survivor Türkiye yarışması, bu sezon şimdiye dek çekilmiş en zorlu yarışını ekranlara getiriyor. Ünlüler ve gönüllüler takımının nefes kesen mücadelesini konu alan Survivor All-Star 2022 yarışması, hafta boyunca TV8 ekranlarındaki yerini alıyor. Sürgün kampı gibi dikkat çeken format değişikliğiyle adından sıkça söz ettiren Survivor All-Star 2022 yarışması, yeni bölümlerini saat 20.00’da seyircisiyle buluşturuyor.

Survivor All-Star 2022 9. Bölümde Neler Oldu?

Dominik Cumhuriyeti’ndeki yarışıyla herkesi etkisi altına almayı başaran Survivor All-Star 2022 yarışması, seyircisinin karşısına en son 25 Ocak 2022 Salı günü 9. bölümü ile çıktı. Survivor All-Star 2022 yarışmasının son bölümünde; sonunda bir ödül olan Anlat Bakalım oyunu oynandı. Eğlenceli bir oyun için karşı karşıya gelen ünlüler ve gönüllüler takımı yasaklı sözcükleri kullanmadan arkadaşlarına ellerindeki kelimeleri anlatmaya çalıştı. Anlat Bakalım oyununun kazananı ünlüler oyunu olurken; oyunun ödülü börek olarak açıklandı. Öte yandan başka bir ödül için daha karşı karşıya gelen ünlüler ve gönüllüler takımı zorlu bir parkurda karşı karşıya geldi. İçerisinde yoğurt, ananas, mango, fındık, badem, kaju, muz, kivi, hindistan cevizi gibi çeşitli ürünlerin olduğu ödüle kavuşmak için yarışan ünlüler ve gönüllüler takımında yüzü gülen taraf ise, bu kez gönüllüler oldu.

Survivor All-Star 2022 10. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Merak ile takip edilen yarışına bugün de kaldığı yerden devam edecek olan Survivor All-Star 2022 yarışması, 10. bölümüyle seyircisinin karşısına çıkacak. Survivor All-Star 2022 yarışmasının 10. bölüm fragmanına göre, ikinci haftanın eleme konseyi için toplanacak olan yarışmacılar, gergin anları ile dikkatleri üzerine çekecek. Nefes kesen yarışıyla TV8 ekranlarındaki yerini alacak olan Survivor All-Star 2022 yarışması, bugün saat 20.00’da başlayacak.