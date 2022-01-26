Esra Erol'da 26 Ocak 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 26 Ocak 2022 Çarşamba ATV Canlı İzle!

Esra Erol 26 Ocak 2022 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Canlı yayın aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Esra Erol’da programı, ilginç konuklarıyla gündemleri bugün de ele geçirmeye hazırlanıyor. Sıcak gelişmeleriyle seyircisini şaşırtacak olan Esra Erol’da programı, bugün saat 16.20’de canlı yayınına başlıyor. Peki, Esra Erol’da programı 26 Ocak gündemleri neler olacak? Esra Erol’da programı 25 Ocak’ta neler oldu, hangi gündemler konuşuldu? İşte Esra Erol'da hakkındaki tüm detaylar…

Her zaman konuk ettiği insanların dram dolu yaşam öyküleriyle seyircisini ekran başına kilitlemeyi başaran Esra Erol’da programı, yeni bölümleriyle ATV ekranlarındaki yerini bu yıl da alıyor. Yeni bölümlerini hafta içi yayınlayan Esra Erol’da programı, saatler 16.20’yi gösterdiğinde canlı yayınına başlıyor.

Esra Erol’da Programı 25 Ocak’ta Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?

Seyircisinin karşısına en son 25 Ocak 2022 Salı günü çıkan Esra Erol’da programı, ilginç konu ve konuklarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Esra Erol’da programının son bölümünde; eşi ile arasının sosyal medya yüzünden açıldığını söyleyen Şaban Bey, evden kaçan eşi Burcu Hanım ile yüzleşti. Evlilikleri boyunca mutsuz olduğunu söyleyen Burcu Hanım, eşinin kendisine değer vermediğini ve hep küfürler savurduğunu belirtti. Şaban Bey, Burcu Hanım’ın bahsettiği gibi biri olmadığını belirtirken, eşiyle barışma isteğini yeniledi. Esra Erol’da programının bir diğer konuğu olan Habip Bey, eşi Merve Hanım’ın kendisinden habersiz bir şekilde eski sevgilisine kaçtığını iddia etti. Programa bağlanan Merve Hanım ve eski sevgili, bu iddiaları reddetti. Ancak, programa bağlanan Merve Hanım’ın eski kocası, hafta içi Merve Hanım’ın kendisinin yanına çocuğunu getirdiğini ve Merve Hanım’ın eski sevgilisinin arabasıyla yanına geldiğini söyledi. Esra Erol’da programının bir diğer konuğu olan Selahattin Bey, eşinin kendisinden habersiz bir biçimde evden kaçtığını ve evden kaçarken papağanlarını da götürdüğünü söyledi. Papağanını geri isteyen Selahattin Bey, Esra Erol’da programının son bölümünde eşi Hatice Hanım ile yüzleşti. Öte yandan Batuhan, Ayça ve Yusuf aşk üçgeninde yüzleşmeler devam ederken, stüdyoda gergin anlar ortaya çıktı.

Esra Erol’da Programı 26 Ocak Gündemleri Neler Olacak?

Yeni haftasını ortalamaya hazırlayan Esra Erol’da programı, 26 Ocak 2022 Çarşamba günü de seyircisinin karşısına çıkacak. ATV ekranlarındaki yerini sıcak gelişmeleriyle alacak olan Esra Erol’da programı, bugün saat 16.20’de başlayacak.