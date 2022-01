Zuhal Topal'la Yemekteyiz 98. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 26 Ocak 2022 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması…

Heyecanlı bir haftaya daha başlamış olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, yeni şampiyonuna her gün bir adım daha yaklaşıyor. Bugünkü bölümüyle haftayı ortalayacak olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, saat 16.00’da TV8 ekranlarındaki yerini bir kez daha alıyor. Peki, Zuhal Topal’la Yemekteyiz 25 Ocak Salı 97. bölüm yarışmacısı kim, kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 26 Ocak Çarşamba 98. bölüm puan durumu belli oldu mu, günün birincisi kim oldu? İşte, detaylar…

TV8 ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, yeni bir haftası ve beş yeni yarışmacısıyla seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Her bölümünde bir ismi mutfağa sokan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, hafta birincisine 15 bin TL hediye ediyor. Her bölümündeki menüsü ve tartışmalarıyla seyircisinin dikkatini çeken Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, hafta içi her gün saat 16.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alıyor.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 25 Ocak Salı 97. Bölüm Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

Sevilen yarışıyla seyircisinin karşısındaki yerini en son 25 Ocak 2022 Salı günü alan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, 97. bölümünü yayınladı. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının son bölümünde; haftanın ikinci yarışmacısı olan Elif Hanım yarıştı. Elif Hanım’ın menüsünde birbirinden lezzetli yiyecekler yer alırken; sofrada yaşanan tatsız atışmalar yarışmacıların menüde yer alan salata ve tatlıdan memnun olmadığını gösterdi. Günün sonunda gerçekleşen yapılan oylamayla Zuhal Topal dışındaki herkesin puanını öğrenen Elif Hanım, Hüseyin Bey’den 4 puan alırken; Bagul Hanım’dan ve Deniz Bey’den 6’şar puan, Nuray Hanım’dan ise 7 puan aldı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 26 Ocak Çarşamba 98. Bölüm Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

Yeni bir haftaya başlamış olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, 26 Ocak 2022 Çarşamba günü 98. bölümüyle seyircisinin karşısına çıkacak. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının yeni bölüm fragmanına göre, haftanın üçüncü yarışmacısı mutfağa girecek. Bir hafta yarışını da yarılayacak olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, bugün saat 16.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alacak.