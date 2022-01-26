Kanunsuz Topraklar 14. Bölüm 2022 Full İzle! 26 Ocak 2022 Kanunsuz Topraklar Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kanunsuz Topraklar 14. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ

Yeni sezonun iddialı dönem hikayelerinden birini ekranlara getiren Kanunsuz Topraklar dizisi, bu hafta çok konuşulacak sahneleriyle seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Davut’un öfkeden deliye döneceği Kanunsuz Topraklar dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Kanunsuz Topraklar dizisi 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanunsuz Topraklar dizisi 13. bölümünde neler oldu? İşte, detaylar…

Yeni sezonun dönem hikayelerinden biri olan Kanunsuz Topraklar dizisi, 1930’lu ve 1940’lı yılları konu alıyor. Fransızların baskı yaptığı dönemler ile seyircisinin karşısına çıkan Kanunsuz Topraklar dizisinde; Uğur Güneş (Davut), Esra Bilgiç (Gülfem), İlker Aksum (Mehmet), Necip Memili (Ali Gelik), Ali Erkazan (Tahir), Murat Daltaban (Malik), Kaan Taşaner (Avukat Yavuz), Eylül Su Sapan (Behice), Serdem Paçal (Fikriye), Doğaç Yıldız (Cemal), Onur Kaya (Eyüp) ve Ezgi Çelik (Asude) gibi birbirinden iddialı oyuncular yer alıyor. Her hafta büyük bir ilgi gören Kanunsuz Topraklar dizisi, çarşamba günleri saat 20.00’da yeni bölümlerini seyircisiyle buluşturuyor.

Kanunsuz Topraklar Dizisi 13. Bölümünde Neler Oldu?

FOX TV seyircisiyle en son geçtiğimiz Çarşamba yeni bölümünü buluşturan Kanunsuz Topraklar dizisi, 13. bölümünü seyircisinin karşısına çıkardı. Kanunsuz Topraklar dizisinin yayınlanan son bölümünde; Davut ile Yavuz’u karşı karşıya getiren mesele silahların çekilmesine neden oldu. Hem Davut’a hem de Yavuz’a bir şey olmasından korkan Gülfem, Behice ve Fikriye kardeşler ise, soluğu hemen karakolda oldu. Uzunca süredir içerisinde büyüttüğü soruyu Davut’a sormak için harekete geçen Davut’un birlikte olduğunu ima ederken; Bahar ve Davut buluşmalarıyla Gülfem’in kafasını daha da karıştırdı. Celal ve Fikriye’nin birlikte ortadan kaybolması herkesi telaşlandırırken; Davut, hem kendi kardeşini hem de Gülfem’in kardeşini bulmak için harekete geçti. Fransızların baskılarının artmasıyla madende yaşanan durum ise, Teğmen Sezai’yi şehit etti.

Kanunsuz Topraklar Dizisi 14. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Seyircisi ile buluşmasına bu hafta da yeni bölümüyle devam edecek olan Kanunsuz Topraklar dizisi, 14. bölümüyle seyircisinin karşısına çıkacak. Kanunsuz Topraklar dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanına göre; Teğmen Sezai’nin canına kıran Fransızlar ve Fransızlar ile iş tutan Ali Gelik, Davut’u öfkeden deliye döndürecek. Davut ve yoldaşlarının Fransız işgaline karşın başkaldıracağı Kanunsuz Topraklar dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alacak.