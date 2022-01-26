- 26 Oca 2022 - 10:09

Sadakatsiz 47. Bölüm 2022 Full İzle! 26 Ocak 2022 Sadakatsiz Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kanal D ekranlarının rekortmen dizisi Sadakatsiz bu akşam ekranlarda olacak. Sadakatsiz 46. bölüm fragmanına ve full izleme canlı yayın linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Sadakatsiz 47. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Entrikalar ile dolu hikayesiyle seyircisini ekran başına kilitlemeyi ikinci sezonunda da başaran Sadakatsiz dizisi, etkileyici oyunculuk performanslarıyla adından sıkça söz ettiren diziler arasındaki yerini almaya devam ediyor. Bu haftaki bölümüyle seyircisini üzecek bir haber vermiş olan Sadakatsiz dizisi, ekranlara bir kez daha mola veriyor. Peki, Sadakatsiz dizisi 46. bölümde neler yaşandı? Sadakatsiz dizisi 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

Doctor Foster isimli yabancı diziden uyarlanarak, seyircisinin karşısına çıkarılan Sadakatsiz dizisi, bu sene ikinci sezonuyla Kanal D ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş gibi birbirinden iddialı isimleri bulunduran Sadakatsiz dizisi, entrikalar ile dolu senaryosuyla seyircisini ekran başına kilitlemeyi de başarıyor. Her Çarşamba saat 20.00’da Kanal D ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkan Sadakatsiz dizisinden gelen kötü haber ise, seyircisini bir hayli endişelendirmiş bulunuyor.

Sadakatsiz Dizisi 46. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranlara geçtiğimiz hafta yeni bölümüyle gelen Sadakatsiz dizisi, 46. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Sadakatsiz dizisinin yayınlanan son bölümünde; Ali’nin geçirdiği kaza, Asya ve Volkan’ın birbirlerine yakınlaşmasına neden olurken; bu yakınlaşmadan kaynaklı olarak Aras ve Derin cephesindeki rahatsızlık artmaya başlamadı. Aras’ı hiçbir böyle bir şekilde görmeyen Asya, gördüklerine adeta inanamadı. Volkan’ın Asya’nın hayatını kontrol etmek için yaptığı kamera girişimi ise, tahmin edilemeyecek bir engele takılırken; Volkan’ın yeni bir çare aramasına neden oldu. Öte yandan yangından kurtulan sürpriz bir isim herkesin ilişkisindeki dengeleri değiştirmek için Asya, Derin, Volkan ve Aras dörtlüsüne giderek daha da yaklaşıyordu.

Sadakatsiz Dizisi 47. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yılbaşı molasından yenice dönmüş olan Sadakatsiz dizisinden seyircisini üzecek bir haber daha geldi. 47. bölümüyle bu hafta Kanal D ekranlarındaki yerini almayacağını duyuran Sadakatsiz dizisi, bu kez koronavirüse yenik düştü. Cansu Dere’nin koronavirüs olması nedeniyle sete ara veren Sadakatsiz dizisi, yeni bölümünün çekimlerini yetiştiremedi. Öte yandan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünün yerini bu hafta Kanal D yayın akışında Yarından Sonra isimli film aldı.

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26 Oca 2022 - 10:09 - Dizi Fragmanları

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