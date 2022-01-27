- 27 Oca 2022 - 23:59

Mahkum 7. Bölüm 2021 Full İzle! 27 Ocak 2022 Mahkum Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

FOX  Ekranlarının bomba dizilerinden olan Mahkum Dizisi her hafta yeni bölümleri ile izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Sıkı bir adrenalin serüveni yaşatacak Mahkum dizisine ait son bölüm fragmanı ve canlı yayın linki haberimizde…

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Mahkum 7. Bölüm FOX TV İZLE TIKLAYINIZ

Gizemli hikayesiyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Mahkum dizisi, iddialı bir bölüm ile FOX TV ekranlarındaki yerini almaya hazırlanıyor. Büyük bir hesaplaşmaya sahne olacak Mahkum dizisinin yeni bölümünde Barış ve Fırat, nihayet karşı karşıya geliyor! Peki, Mahkum dizisi 7. bölüm fragmanı yayınladı mı? Mahkum dizisi 6. bölümde neler oldu? İşte, Mahkum dizisi ile ilgili ayrıntılar…

Güney Kore yapımı olan ünlü bir diziden uyarlanarak FOX TV ekranlarındaki yerini bu sezon alan Mahkum dizisi, yeni bölümleriyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Gizemli bir hikaye ile seyircisinin karşısındaki yerini alan Mahkum dizisi, Savcı Fırat’a kurulan tuzağı ve Fırat’ın eşi Zeynep’in katilini arıyor. Birbirinden ünlü isimler ile seyircisinin karşısına çıkan Mahkum dizisinin oyuncu kadrosunda ise; Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Elçin Sangu, Seray Kaya, Melike İpek Yalova, Hayal Köseoğlu ve Hakan Karsak gibi isimler yer alıyor. Öte yandan merak ile takip edilen Mahkum dizisi, her perşembe saat 20.00’da FOX TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Mahkum Dizisi 6. Bölümde Neler Oldu?

Seyircisi ile en son geçtiğimiz hafta buluşan Mahkum dizisi, 6. bölümünü FOX TV ekranlarından yayınladı. Mahkum dizisinin yayınlanan son bölümünde; Büge’nin yaptığı kazayı üstlenen Barış, hapishaneye girdi. Hapishanede Fırat’ın olduğu koğuşa girmek için bağlantılarını kullanan Barış, Fırat’ın kendisini hatırlayıp, hatırlamadığını öğrenmek için harekete geçti. Nazlı’nın yaşadığına dair artık kesinlikle emin olan Fırat ise, Cemre’den bir yardım daha istedi. Öte yandan Fırat ile sürekli burun buruna olan Barış, Fırat’ın kendisini hatırlayıp, hatırlamadığını merak ederken; Fırat, onu hatırlamadığını kanıtlamak için hayatını kurtardı. Ancak, Fırat, o gece eve gelen kişinin Barış olduğunu çoktan hatırlamıştı.

Mahkum Dizisi 7. Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Heyecanlı hikayesiyle yeni bölümlerini ekranlara getirmeye devam eden Mahkum dizisi, bu hafta 7. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Mahkum dizisinin yayınlanan 7. bölüm fragmanına göre; Barış’ın Fırat ile oynadığı oyun nihayet son bulacak. Barış ile ilgili her şeyi hatırlayan Fırat, büyük bir yüzleşme için ona doğru adım atacak. Barış, Fırat’tan kurtulmak için yeni bir plan yapacakken; Fırat, Nazlı’yı Cemre sayesinde bulup, Barış’ın oyununu bozmak için düğmeye basacak. Merak ile beklenilen Mahkum dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alacak.

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27 Oca 2022 - 23:59 - Dizi Fragmanları

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