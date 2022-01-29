Müge Anlı 28 Ocak 2022 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 28 Ocak 2022 Cuma ATV Canlı İzle!

Müge Anlı İle Tatlı Sert 28 Ocak 2022 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Bir süredir kayıpları sevdiklerine kavuşturmasıyla gündemlerde yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, haftanın son canlı yayınında kayıplarına dair sıcak gelişmeleri seyircisinin karşısına çıkarmak için hazırlıklarını tamamladı. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 28 Ocak gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 27 Ocak’ta neler yaşandı? İşte, tüm detaylar…

Merak ile takip edilen gündüz kuşağı yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yeni bölümleriyle ATV ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Şüpheli kayıp ve ölümleri araştıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, hafta içi her gün saat 10.00’da canlı yayınına başlıyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 27 Ocak’ta Neler Yaşandı?

Ekran yolculuğuna en son 27 Ocak 2022 Perşembe günü devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, merak ile takip edilen konu ve konuklarıyla ilgili sıcak gelişmeleri seyircisine aktardı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde; okumak için gittiği Kocaeli’nde kendisinden yaşça büyük biriyle evlenen Fahriye isimli genç kadın, ailesiyle kavuşmak için stüdyodaydı. 18 yaşında olan Fahriye’nin ailesi 42 yaşındaki biriyle evlenmesinden dolayı oldukça endişeli olduğunu dile getirirken, kızlarının geri dönmesini istedi. Kızıyla iki ay sonra kavuşan baba Ahmet, gözyaşlarını tutamadı. Telefona bağlanan ihbarcılar, damadın daha önce de genç kadınları kaçırdığını söylerken; damat Kadir, hakkındaki bu iddiaları reddetti ve çok düşmanı olduğunu söyledi. Genç kadının psikolojik sağlığının çok yerinde olmadığına dikkat çeken Müge Anlı, Fahriye’nin sağlıklı bir karar alamadığını düşündüğünü dile getirdi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bir diğer konusu kayıp Barış Osma idi. Barış Osma’nın yakın zamanda sağlıklı bir biçimde zabıtalar tarafından görüldüğüne dikkat çeken Müge Anlı, 27 yaşındaki şizofren hastası genç adamın henüz bulunamadığını söyledi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, dünkü bölümünde kayıp kadın Hatun Yurdusever’i de aramaya başladı. Öte yandan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının popüler konularından biri olan emlak dolandırıcılığında düğmeye basıldı. Mağdur olan kişiler, soluğu birleşerek, adliyede aldı.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 28 Ocak Gündemleri Neler Olacak?

Haftanın son canlı yayını için hazırlıklarını tamamlamış olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yeni bir bölümüyle daha 28 Ocak 2022 Cuma günü de seyircisinin karşısında olacak. Kayıplarına dair sıcak gelişmeleri seyircisine aktaracak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bugün saat 10.00’da başlayacak.