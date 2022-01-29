Esra Erol'da 28 Ocak 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 28 Ocak 2022 Cuma ATV Canlı İzle!

Esra Erol 28 Ocak 2022 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Kayıp yakınlarını stüdyosunda ağırlamaya devam eden Esra Erol’da programı, yürek burkan insan hikayeleriyle seyircisinin üzerindeki etkisini git gide daha da artırıyor. Merak ile takip edilen Esra Erol’da programı, bugün yeni bir bölümüyle daha seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Esra Erol’da programı 28 Ocak gündemleri neler olacak? Esra Erol’da programı 27 Ocak’ta neler oldu, hangi gündemler konuşuldu? İşte Esra Erol'da hakkındaki tüm detaylar...

Merak ile takip edilen Esra Erol’da programı, gündüz kuşağındaki yerini almaya devam ediyor. Kayıp yakınlarını programına konuk eden Esra Erol’da programı, gerçek insan dramlarıyla her zaman gündemleri belirlemeyi başarıyor. Hafta içi her gün ATV ekranlarındaki yerini alan Esra Erol’da programı, saat 16.20’de başlıyor.

Esra Erol’da Programı 27 Ocak’ta Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?

Seyircisi ile en son 27 Ocak 2022 Perşembe günü buluşan Esra Erol’da programı, gündemine aldığı konular ile herkesi bir kez daha şoke etti. Esra Erol’da programının son bölümünde; Neslihan Hanım, 19 yaşındaki engelli kızı Gülcan Hanım’ın kardeşi Mahmut Yenidünya tarafından zorla tutulduğunu iddia edildi. Konuyla ilgili Esra Erol’dan yardım isteyen Neslihan Hanım, kızına biraz önce kavuşmak istediğini dile getirdi. Telefon ile Esra Erol’da programına bağlanan Gülcan Hanım, engelli olmadığını, Mahmut Bey’in yanında çok mutlu olduğunu ve dönmek istemediğini belirtti. Esra Erol, Gülcan Hanım’ın yaşadığı mağduriyeti gidermek ve onu ikna etmek için harekete geçti. Esra Erol’da programının bir diğer yeni konuğu olan Ayşe Hanım, kızı Melek Hanım’ın 1,5 ay önce Abdurrahman Bey isimli bir adama kaçtığını söyledi. Telefona bağlanan Melek Hanım, annesine hakaretler yağdırarak, eve geri dönmeyeceğini belirtti. Esra Erol’da programının kan donduran olaylarından biri olan Elif – Kadir – Ümit aşk üçgeninde bugün önemli yüzleşmeler gerçekleştirildi. Stüdyoya gelen 18 yaşındaki Elif Hanım, sinir krizi geçirirken; kocasının yaptığı ihanet ile sarsılan Ümit Hanım’ın şekeri yükseldi. Genç kadın ile konuşan Esra Erol, Elif Hanım’ı eve dönmesi konusunda ikna etti. Esra Erol’da programının popüler konuklarından biri olan Hatice Hanım ve Selahattin Bey, bugün bir kez daha yüzleşti. Papağanın velayeti konusunda anlaşamadıklarını belirten çift, papağan konusu çözülmedikçe anlaşmalı olarak boşanamayacaklarını söyledi.

Esra Erol’da Programı 28 Ocak Gündemleri Neler Olacak?

Yeni bir hafta öncesi son kez seyircisinin karşısında olacak olan Esra Erol’da programı, 28 Ocak 2022 Cuma günü merak ile takip edilen yüzleşmelerine kaldığı yerden devam edecek. Popüler konuklarıyla seyircisinin karşısına çıkacak olan Esra Erol’da programı, bugün saat 16.20’de ATV ekranlarından başlayacak.