- 29 Oca 2022 - 01:28

Aşk Mantık İntikam 30. Bölüm Full İzle! Aşk Mantık İntikam 28 Ocak Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Aşk Mantık İntikam dizisi, yeni bölümü ile bugün FOX TV ekranlarındaki yerini alıyor. Çok konuşulacak sahneleri ile seyircisini buluşturacak olan Aşk Mantık İntikam dizisinin yeni bölümüne ilişkin son bölüm fragmanı ve canlı yayın izleme linki haberimizde...

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Aşk Mantık İntikam 30. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Birbirinden iddialı oyuncu transferleriyle FOX TV ekranlarındaki yerini almaya devam eden Aşk Mantık İntikam dizisi, yeni bölümü için geri sayıma başlıyor. Bugün yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkacak olan Aşk Mantık İntikam dizisi, Efe karakteriyle seyircisine sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Peki, Aşk Mantık İntikam dizisi 29. bölümde neler yaşandı? Aşk Mantık İntikam dizisi 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, tüm detaylar…

Bir Güney Kore yapımı olan “My Cunning Single Lady” isimli diziden uyarlanan bir hikaye ile seyircisinin karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam dizisi, yeni oyuncularıyla seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Hikayesinde yeni bir dönemece giren Aşk Mantık İntikam dizisi, hala başrollerinde Burcu Özberk ve İlhan Şen’i bulundurursa da kadrosuna Cem Belevi gibi birbirinden iddialı isimleri transfer etmiş bulunuyor. Ozan ile Esra arasındaki dram ve komedi dolu bir aşkı konu alan Aşk Mantık İntikam dizisi, yeni bölümlerini ise, her Cuma saat 20.002da FOX TV ekranlarından yayınlıyor.

Aşk Mantık İntikam Dizisi 29. Bölümde Neler Yaşandı?

FOX TV ekranlarındaki yerini alan Aşk Mantık İntikam dizisi, 29. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Aşk Mantık İntikam dizisinin yayınlanan son bölümünde; Çağla ve Çınar’dan boşandıktan sonra Atlas’ı mutlu etmek isteyen Esra ve Ozan evlendi. Hem oğullarına hem de çevrelerine karşı mutlu bir çiftmiş gibi davranan Esra ve Ozan, bu kez birbirleriyle bir evlilik oyununa başladı. Ancak, bu Atlas için henüz yeterli değildi. Atlas, Ozan’a baba demezken; Ozan’ın Esra’ya olan kırgınlığı da devam ediyordu. Öte yandan Esra ve Ozan’ın hayatına yeni giren Rüya, şirketi ve Ozan’ı etkisi altına alabilmek için harekete geçti. İkilinin arasına yavaş yavaş sızan Rüya, Ozan’ın da Esra’nın da iyi niyetinden yararlandı.

Aşk Mantık İntikam Dizisi 30. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlara bu hafta yeni bölümü ile gelecek olan Aşk Mantık İntikam dizisi, 30. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Aşk Mantık İntikam dizisinin yayınlanan 30. bölüm fragmanına göre; seyircinin karşısına yeni karakterler çıkacak. Efe karakteriyle seyircisini bir hayli etkilemeye hazırlanan Aşk Mantık İntikam dizisinin yeni karakteri oldukça yakışıklı ve Esra’nın Londra’dan bir arkadaşı olacak. Efe’nin gelişiyle birlikte Esra ve Ozan arasındaki dengelerin yeniden değişeceği Aşk Mantık İntikam dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da FOX TV erkanlarında olacak.

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29 Oca 2022 - 01:28 - Dizi Fragmanları

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