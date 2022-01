Arka Sokaklar 612. Bölüm Full İzle! 28 Ocak 2022 Arka Sokaklar Dizisi Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Arka Sokaklar Dizisi 612. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Aksiyon dolu hikayesini seyircisiyle buluşturmaya devam eden Arka Sokaklar dizisi, yeni bir macera ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu hafta iddialı bir bölüm ile Kanal D ekranlarındaki yerini alacak olan Arka Sokaklar dizisi, hikayesini daha da heyecanlı hale getirmiş bulunuyor. Peki, Arka Sokaklar dizisi 612. bölüm fragmanı yayınladı mı? Arka Sokaklar dizisi 611. bölümde neler yaşandı? İşte, konu hakkındaki tüm detaylar…

Kanal D ekranlarının en eski dizisi olan Arka Sokaklar, yeni bölümleriyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Her sene birbirinden iddialı oyuncularıyla seyircisinin karşısına çıkan Arka Sokaklar dizisi bu sene başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu gibi birbirinden ünlü isimleri bulunduruyor. 16 senedir Kanal D ekranlarındaki yerini almaya devam eden Arka Sokaklar dizisi, macera dolu konusuyla her sezonunda seyircisini ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Bu sene de bir hayli izlenen Arka Sokaklar dizisi, her cuma saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor.

Arka Sokaklar Dizisi 611. Bölümde Neler Yaşandı?

Kanal D ekranlarındaki yerini geçtiğimiz hafta yeni bölümüyle alan Arka Sokaklar dizisi, en son 611. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan son bölümünde; Mesut’un Rıza Baba’yı vurduğuna inanmayan Savcı, harekete geçti. Engin’e bir hayli sinirlenen Savcı, Mesut’u suçlu gösteren tüm delillerin yeniden incelenmesini istedi. Rıza Baba’nın davetsiz bir ziyaretçisi olurken; kendisine atılan iftirayı temizlemek için harekete geçen Mesut, soluğu kendisini kurtaracak tek kişinin yanında aldı. Levent’in kız kardeşini bulmak için harekete geçen ekip ise, İstanbul’un dört bir yanında genç kadını aramaya başladı. Öte yandan saldırıya uğrayan mafya babası Noyan ile bir kadının ölümü arasında bağlantı kuran ekip, olayı çözmek için hemen harekete geçti.

Arka Sokaklar Dizisi 612. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kanal D ekranlarındaki yerini bu hafta yeni bölümüyle alacak olan Arka Sokaklar dizisi, 612. bölümüyle seyircisinin karşısına çıkacak. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanana 612. bölüm fragmanına göre; Mesut ve Selin, evlenmek için harekete geçecek. Noyan’ın Ezgi’yi kaçıracağı Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.