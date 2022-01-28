Aziz Dizisi 11. Bölüm Full İzle! 28 Ocak 2022 Aziz Dizisi Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

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Ekranların ses getiren dönem hikayelerinden biri olan Aziz dizisi, yeni bölümleri ve nefes kesen hikayesiyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu hafta iddialı bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Aziz dizisinde Efnan’ın geçirdiği değişim herkesi şoke ediyor. Peki, Aziz dizisi 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz dizisi 10. bölümde neler oldu? İşte, konu hakkındaki tüm detaylar…

Show TV ekranlarındaki yerini Aziz Payidar (Murat Yıldırım), Dilruba (Damla Sönmez), Efnan (Simay Barlas), Galip Payidar (Ahmet Mümtaz Taylan), Delege Pierre (Fırat Tanış), Adem Payidar (Güven Murat Akpınar), Kenan (Eren Hacısalihoğlu), Handan (Ayten Soykök), Nigar Payidar (Füsun Demirel), Hatice Ana (Meral Çetinkaya), Azime (Suzan Kardeş), Mustafa (Baran Akbulut), Maksude Payidar (Elif Sönmez), Cemal (Cenan Çamyurdu), Selahattin (Haydar Köyel), Aslan (Berkay Akın) karakterleriyle almaya devam eden Aziz dizisi, yeni bölümleriyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Hatay’ın işgal günlerini konu alan Aziz dizisi, her cuma saat 20.00’da Show TV ekranlarındaki yerini alıyor.

Aziz Dizisi 10. Bölümde Neler Oldu?

Show TV ekranlarındaki yerini en son geçtiğimiz hafta alan Aziz dizisi, 10. bölümü ile bir hayli izlendi. Reytinglerin zirvesine gitgide daha yaklaşan Aziz dizisinin son bölümünde; Aziz, Hatay’da baskı rejimi kurmaya çalışan ve Hatay’ı işgal eden Fransız güçlerine karşı Türk milletini arkasına alarak, yeni bir mücadele başlattı. Bu direnişten ve Aziz’den bir hayli rahatsız olan Fransız delegesi Pierre, tüm gücüyle Aziz’in ve direnişçilerin üzerine gitmeye başladı. Aziz ve Efnan’ın evleneceği haberi Dilruba’yı adeta yıkarken; Dilruba, bu ilişkiye engel olmak için harekete geçti. Aziz’e amcası ile ilgili tüm gerçeği anlatan Dilruba, Efnan’a da söylediği sözler ile nişanın gerçekleşmemesi için çabaladı. Duydukları karşısında öfkeden deliye dönen Aziz, soluğu amcasının yanında aldı.

Aziz Dizisi 11. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bu hafta yeni bölümüyle Show TV ekranlarındaki yerini almaya devam edecek olan Aziz dizisi, 11. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Aziz dizisinin yayınlanan 11. bölüm fragmanına göre; Aziz ve Galip'in karşı karşıya gelmesi, tüm Hatay’ın ve Payidar ailesinin dengesini bir kez daha değiştirecek. Dilruba’nın müdahalesiyle nişan gecesi terk edilen Efnan ise, herkesi şaşırtan bir karar alacak. Merak ile takip edilen Aziz dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarındaki yerini alacak.