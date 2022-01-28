Yalnız Kurt 1. Bölüm Full İzle! Yalnız Kurt 28 Ocak Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yalnız Kurt 1. Bölüm ATV İZLE TIKLAYINIZ

ATV ekranlarının yeni dizisi olacak olan Yalnız Kurt, seyircisinin karşısına çıkmaya başlamak için düğmeye basıyor. Bugün itibariyle ATV ekranlarındaki yerini almaya başlayacak olan Yalnız Kurt dizisi, sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Peki, Yalnız Kurt dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalnız Kurt dizisi 1. bölümde neler olacak? İşte, konu hakkındaki tüm detaylar…

Sinegraf imzalı olarak bugün itibariyle ATV ekranlarındaki yerini almaya başlayacak olan Yalnız Kurt dizisi, sezona iddialı bir giriş yapmak için tüm hazırlıklarını tamamlamış bulunuyor. Harita üzerinde ülkelerin sınırlarını değiştiren, ülkeleri küçük parçalara bölen bir küresel güç olan Golyat’a karşı verilen mücadeleyi ele alacak olan Yalnız Kurt dizisi, dünyada gerçekleşen sınır aşırı terör olayların perde arkasını gözler önüne sermek için ekranlardaki yerini almaya başlıyor. Başrollerinde Hasan Denizyaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay'ın yer aldığı Yalnız Kurt dizisi, bu haftadan itibaren her Cuma saat 20.00’da ATV izleyicisiyle buluşuyor.

Yalnız Kurt Dizisi 1. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bir süredir yayınladığı fragmanlar ile tüm dikkatleri üzerine çekmiş bulunan Yalnız Kurt dizisi, derin devlet olaylarını konu alacak hikayesiyle şimdiden büyük bir ilgi görmeye başladı. Birbirinden farklı tanıtım fragmanlarıyla seyircisinin karşısına çıkan Yalnız Kurt dizisi, geçtiğimiz günlerde 1. bölüm fragmanını da yayınladı. Merak ile beklenilen Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt dizisinin 1. bölüm fragmanında yer alan aksiyon dolu dövüş sahneleri ise, ATV izleyicisine diziyle ilgili çok önemli ipuçları verdi.

Yalnız Kurt Dizisi 1. Bölümde Neler Olacak?

İlk bölümü ile 28 Ocak 2022 Cuma günü itibariyle ATV ekranlarındaki yerini almaya başlayacak olan Yalnız Kurt dizisi, hükümetleri darbeyle devirip kendi yandaşı kukla hükümetler kurmaya çalışan bir örgütün dünya çapındaki çalışmalarının perde arkasını seyircisinin karşısına çıkaracak. Küresel emperyal bir güçten bahsedecek olan Yalnız Kurt dizisi, bu haftaki bölümünde, ilk hedefine odaklanacak. Yalnız Kurt lakaplı kişinin olayların perde arkasını çözmeye ve yaşanabilecek olan krizlerin önüne geçmeye çalışacağı Yalnız Kurt dizisinin 1. bölümü bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alacak.