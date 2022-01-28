Kırmızı Oda 58. Bölüm Full İzle! 28 Ocak 2022 Kırmızı Oda Dizisi Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Kırmızı Oda 58. Bölüm TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Seyircisine bir sürpriz yapmaya hazırlanan Kırmızı Oda dizisi, nihayet yeni bölümleriyle TV8 ekranlarındaki yerini almaya başlıyor. Kırmızı Oda dizisinin yeni bölümünde çok sevilen Delikanlı Sadi karakteri Doktor Manolya’yı ziyarete geliyor! Peki, Kırmızı Oda Dizisi 58. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda dizisi 57. bölümde neler yaşandı? İşte, Kırmızı Oda dizisi hakkında tüm merak edilenler…

Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi isimli kitabından ekranlara uyarlanan Kırmızı Oda dizisi, bir süredir vermiş olduğu ekran molasından geri dönmeye hazırlanıyor. Birbirinden farklı karakterleri ve gerçek yaşam öyküsünden uyarlanan hikayesiyle her hafta seyircisini ekran başına kilitleyen Kırmızı Oda dizisi, her cuma saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini amaya devam ediyor.

Kırmızı Oda Dizisi 57. Bölümde Neler Yaşandı?

TV8 ekranlardaki yerini en son 24 Aralık 2021 Cuma günü alan Kırmızı Oda dizisi, bir süredir yılbaşı molasına çıkmıştı. Yılbaşı molasının ardından yeniden TV8 ekranlarındaki yerini almaya hazırlanan Kırmızı Oda dizisi, seyircisi ile en son 57. bölümünü buluşturdu. Kırmızı Oda dizisinin yayınlanan son bölümünde; Doktor Manolya, üç ayrı hastasıyla terapi gerçekleştirdi. Doktor Manolya’nın ilk hastası olan Pembe (Meltem Cumbul), Bünyamin ve Sinan arasındaki gelgitlerinden bahsetti. Özel yaşamını ilk kez bu kadar anlatan Pembe, kendisini daha da rahatlamış hissetti. Doktor Manolya’nın ikinci hastası olan Keklik (Ayta Sözeri), annesi Firuzan'ın (Şifanur Gül) geçirdiği zor dönemleri Doktor Hanım’a anlattı. Annesinin kör olduğu süreci Doktor Hanım’a anlatan Keklik, annesinin o yıllarını gözyaşları içerisinde paylaştı. Doktor Manolya’nın son hastası olan Dara (Gökhan Özoğuz) ise, ilk kez abisinden detaylı ve derin bir şekilde anlatmaya başladı.

Kırmızı Oda Dizisi 58. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Uzun bir molanın ardından TV8 ekranlarındaki yerini alacak olan Kırmızı Oda dizisi, 58. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Kırmızı Oda dizisinin yayınlanan 58. bölüm fragmanına göre; Kırmızı Oda’nın sevilen karakteri Delikanlı Sadi, geri dönecek. Babasının dışarıya çıkışıyla dağılan Delikanlı Sadi, bir hayli zor geçireceği o günleri Doktor Hanım ile aşmaya çalışacak. Dara’nın da hikayesini anlamaya devam edeceği Kırmızı Oda dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alacak.