- 30 Oca 2022 - 00:10

Kardeşlerim 37. Bölüm Canlı Full İzle? 29 Ocak 2022 Kardeşlerim 37. Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Kardeşlerim yeni bölümü ile pazar akşamı ATV ekranlarında olacak. Kardeşlerim 4. bölüm full izleme linkine ve 4. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Kardeşlerim 37. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Kardeşlerim 37. Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Bu hafta yeni bölümüyle seyircisinin karşısına çıkmak için geri sayıma başlamış olan Kardeşlerim dizisi, Emel’in kayboluşuyla dağılan kardeşlerin yeni dram ve sınavlarını seyircisiyle buluşturmaya hazırlanıyor. Peki, Kardeşlerim dizisi 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim dizisi 36. bölümde neler yaşandı? İşte, tüm ayrıntılar…

Dört kardeşin zorlu hayat mücadelesini konu alan Kardeşlerim dizisi, ikinci sezonuyla seyircisinin karşısındaki yerini almaya devam ediyor. Önce anne ve babasını ardından ise abisini kaybeden kardeşlerin bu haftaki sınavı ise, küçük kardeşleri oluyor. Öte yandan başrollerinde; Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk gibi birbirinden güçlü isimler isimleri bulunduran Kardeşlerim dizisi, yeni bölümlerini her cumartesi saat 20.00’da ATV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkarıyor.

Kardeşlerim Dizisi 36. Bölümde Neler Yaşandı?

Seyircisinin karşısına en son 22 Ocak 2022 Cumartesi günü yeni bölümüyle çıkan Kardeşlerim dizisi, 36. bölümü ile ATV ekranlarındaki yerini aldı. Kardeşlerim dizisinin yayınlanan 36. son bölümünde; Oğulcan’ın ailesinin başına açtığı dert, tutuklanma ile sonuçlandı. Nezarette zor zamanlar geçiren Oğulcan, bir çıkış yolu ararken; Eren ailesi de Oğulcan’ı düştüğü durumdan kurtarmak için harekete geçti. Eren ailesinden her fırsatta kurtulmak isteyen kolej üyeleri harekete geçerken; okulun yeni yetkilisi buna izin vermemek için düğmeye bastı. Asiye ve Doruk cephesindeki ipler ise gitgide daha da gerilirken; iki sevgili yeni bir sınavın daha eşine geldi. Öte yandan Suzan’ı adeta bitirmek için yemin etmiş olan Akif, kendisine kimselerin tahmin edemeyeceği bir ortak buldu.

Kardeşlerim Dizisi 37. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

ATV ekranlarındaki yerini bu hafta iddialı bir bölüm ile alacak olan Kardeşlerim dizisi, 37. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Kardeşlerim dizisinin yayınlanan 37. yeni bölüm fragmanına göre; İlknur'un Emel'i alıp götürmesinin ardından Emel’in kayboluşu Ömer ve Asiye'nin aklına İlknur’u getirecek. Eren ailesinin tüm üyeleri ve arkadaşları Emel’i ararken, denizden çıkan bir şey Ömer’i üzüntüden deliye çevirecek. Kardeşlerin yeni sınavlar ile sınanacağı Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alacak.

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30 Oca 2022 - 00:10 - Dizi Fragmanları

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